Kim Milyoner Olmak İster'de Seyirci Jokeri Yarışmacının Elenmesine Neden Oldu!

Kararsız kalan yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanarak stüdyodaki izleyicilerin fikrine başvurdu. Ancak seyirci bu kez yarışmacıyı yanlış yönlendirdi. Seyirci, Romeo ve Juliet yerine Babam ve Oğlum şıkkını %42'lik çoğunlukla tercih etti.

Büyük umutlarla kullanılan joker, ne yazık ki yolun sonunu getirdi. Yarışmacı, seyircinin çoğunlukla işaretlediği hatalı seçeneği tercih edince yarışmaya veda etti.