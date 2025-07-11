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Kim Milyoner Olmak İster'de Seyirci Jokeri Yarışmacının Elenmesine Neden Oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de Seyirci Jokeri Yarışmacının Elenmesine Neden Oldu!

Atv Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.07.2025 - 18:59

10 Temmuz Perşembe akşamı ATV ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İsterin yeni bölümünde, 50 bin TL’lik kritik soruda kullanılan seyirci jokeri yarışmacının veda etmesine yol açtı. Çaykovski’yle ilgili soruda çoğunluk yanlış cevabı seçince, barajı geçen yarışmacı büyük ödül yolculuğunu erken tamamladı.

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ATV ekranlarının klasikleşmiş bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 10 Temmuz Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

ATV ekranlarının klasikleşmiş bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 10 Temmuz Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği yarışma, yine heyecan dolu anlara ve dikkat çeken sorulara sahne oldu. 13 soruluk formatıyla yarışmacılara 5 milyon TL’lik büyük ödülün kapılarını aralayan programda, bu bölümde en çok konuşulan anlardan biri 7. soruda yaşandı.

“Çaykovski'nin hangi adda bir orkestra eseri vardır?” sorusuyla karşı karşıya kalan yarışmacı, çareyi seyirci joker hakkını kullanmakta buldu.

“Çaykovski'nin hangi adda bir orkestra eseri vardır?” sorusuyla karşı karşıya kalan yarışmacı, çareyi seyirci joker hakkını kullanmakta buldu.

Kararsız kalan yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanarak stüdyodaki izleyicilerin fikrine başvurdu. Ancak seyirci bu kez yarışmacıyı yanlış yönlendirdi. Seyirci, Romeo ve Juliet yerine Babam ve Oğlum şıkkını %42'lik çoğunlukla tercih etti.

Büyük umutlarla kullanılan joker, ne yazık ki yolun sonunu getirdi. Yarışmacı, seyircinin çoğunlukla işaretlediği hatalı seçeneği tercih edince yarışmaya veda etti.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in resmi X hesabından paylaşılan o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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