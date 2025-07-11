Kim Milyoner Olmak İster'de Seyirci Jokeri Yarışmacının Elenmesine Neden Oldu!
10 Temmuz Perşembe akşamı ATV ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İsterin yeni bölümünde, 50 bin TL’lik kritik soruda kullanılan seyirci jokeri yarışmacının veda etmesine yol açtı. Çaykovski’yle ilgili soruda çoğunluk yanlış cevabı seçince, barajı geçen yarışmacı büyük ödül yolculuğunu erken tamamladı.
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ATV ekranlarının klasikleşmiş bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 10 Temmuz Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
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“Çaykovski'nin hangi adda bir orkestra eseri vardır?” sorusuyla karşı karşıya kalan yarışmacı, çareyi seyirci joker hakkını kullanmakta buldu.
İşte Kim Milyoner Olmak İster'in resmi X hesabından paylaşılan o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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