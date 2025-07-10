Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür, Diziden Kazandığı Para Hakkında İtirafta Bulundu
Sihirli Annem dizisinde çocuk oyuncu olarak tanıdığımız Buğra Özmüldür, astrolog Dinçer Güner'in 13. Ev adlı programına konuk oldu. Özmüldür, 4,5 yıl boyunca rol aldığı Sihirli Annem dizisinden kazandığı paranın akıbeti hakkında itiraflarda bulundu.
KAYNAK: FOON MEDYA/ YouTube
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2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncusu Buğra Özmüldür'ü hepiniz hatırlarsınız.
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Dinçer'in Güner'in "Çocuk oyuncu olduğun dönem ne yaptın paranı?" sorusuna Buğra Özmüldür, şu açıklamalarda bulundu:
İşte Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün o itirafı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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