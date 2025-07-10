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Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür, Diziden Kazandığı Para Hakkında İtirafta Bulundu

Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür, Diziden Kazandığı Para Hakkında İtirafta Bulundu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.07.2025 - 17:05

Sihirli Annem dizisinde çocuk oyuncu olarak tanıdığımız Buğra Özmüldür, astrolog Dinçer Güner'in 13. Ev adlı programına konuk oldu. Özmüldür, 4,5 yıl boyunca rol aldığı Sihirli Annem dizisinden kazandığı paranın akıbeti hakkında itiraflarda bulundu.

KAYNAK: FOON MEDYA/ YouTube

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2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncusu Buğra Özmüldür'ü hepiniz hatırlarsınız.

2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncusu Buğra Özmüldür'ü hepiniz hatırlarsınız.

Cem karakterine hayat veren Özmüldür, Sihirli Annem'in tüm devam serilerinde rol almıştı. Sihirli Annem'in film olarak beyaz perdede yer almasının ardından tekrar gündeme gelen oyuncu, astrolog Dinçer Güner'in programına konuk oldu. FOON MEDYA YouTube kanalında yayınlanan 13. Ev programına konuk olan Özmüldür, diziden kazandığı paranın akıbeti hakkında itirafta bulundu.

Dinçer'in Güner'in "Çocuk oyuncu olduğun dönem ne yaptın paranı?" sorusuna Buğra Özmüldür, şu açıklamalarda bulundu:

Dinçer'in Güner'in "Çocuk oyuncu olduğun dönem ne yaptın paranı?" sorusuna Buğra Özmüldür, şu açıklamalarda bulundu:

'Çok planlanmamış ailem tarafından. Akmaya başladı. Bu devam eder diye biraz ailece harcamışız. Aileye harcandı. Süpürge falan alıyorduk ama olmayacak paralara süpürgeler falan böyle. Bir işte en son sene bir fark edip dördüncü yılında bir eve girildi, o var.'

İşte Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün o itirafı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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