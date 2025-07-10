Kandırıldık! Adını Feriha Koydum'un Travmatik Finalini Meğer Yalnızca Biz İzlemişiz
“Adını Feriha Koydum”un acı dolu finali, yıllarca hafızalardan silinmedi. Feriha'nın vurularak hayatını kaybettiği o sahne, dizinin izleyicilerine büyük bir travma yaşatmıştı. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan şaşırtıcı bir detay, bu vedayı sorgulatmaya başladı. Dizinin yurt dışındaki yayınlarında, final sahnesi bambaşka bir şekilde kurgulanmış; Feriha’nın vurulma anı tamamen çıkarılmış ve dizi mutlu sonla bitirilmiş. Bu değişiklik, sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler arasında “Gerçek final hangisi?” tartışmasını da beraberinde getirdi.
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2011 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Adını Feriha Koydum, televizyon tarihimize damga vuran yapımlardan biri oldu.
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Adını Feriha Koydum'un travmatik finalini tam kabullendik derken sosyal medyada yapılan bir paylaşım ortalığı karıştırdı.
İşte Adını Feriha Koydum'un yurt dışında yayınlanan finali:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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