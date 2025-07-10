Kandırıldık! Adını Feriha Koydum'un Travmatik Finalini Meğer Yalnızca Biz İzlemişiz

Fakir bir kapıcı kızı olan Feriha ile zengin, popüler bir genç olan Emir’in imkânsız aşkını konu alan dizi, hem romantik yapısıyla hem de sınıfsal çatışmalara değinmesiyle izleyicinin kalbinde yer etti.

Ancak dizinin en çok konuşulan bölümü, hiç şüphesiz finaliydi. Emir ve Feriha, tüm zorluklara rağmen evlenmiş, mutluluğu yakalamışlardı. Derken... Düğünde duyulan bir silah sesiyle her şey alt üst oldu. Feriha, Emir'in kucağında kanlar içinde kalarak öldü. Tabii ekran başındaki izleyicinin uğradığı hayal kırıklığını anlatmamıza gerek bile yok!

Dizinin bu dramatik sonu, uzun süre tartışıldı; Kimileri bu sonu anlamlı bulurken, kimileri 'mutlu son' beklentisiyle büyük hayal kırıklığına uğradı.