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Kandırıldık! Adını Feriha Koydum'un Travmatik Finalini Meğer Yalnızca Biz İzlemişiz

Kandırıldık! Adını Feriha Koydum'un Travmatik Finalini Meğer Yalnızca Biz İzlemişiz

Çağatay Ulusoy Hazal Kaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.07.2025 - 15:04

“Adını Feriha Koydum”un acı dolu finali, yıllarca hafızalardan silinmedi. Feriha'nın vurularak hayatını kaybettiği o sahne, dizinin izleyicilerine büyük bir travma yaşatmıştı. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan şaşırtıcı bir detay, bu vedayı sorgulatmaya başladı. Dizinin yurt dışındaki yayınlarında, final sahnesi bambaşka bir şekilde kurgulanmış; Feriha’nın vurulma anı tamamen çıkarılmış ve dizi mutlu sonla bitirilmiş. Bu değişiklik, sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler arasında “Gerçek final hangisi?” tartışmasını da beraberinde getirdi.

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2011 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Adını Feriha Koydum, televizyon tarihimize damga vuran yapımlardan biri oldu.

2011 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Adını Feriha Koydum, televizyon tarihimize damga vuran yapımlardan biri oldu.

Fakir bir kapıcı kızı olan Feriha ile zengin, popüler bir genç olan Emir’in imkânsız aşkını konu alan dizi, hem romantik yapısıyla hem de sınıfsal çatışmalara değinmesiyle izleyicinin kalbinde yer etti.

Ancak dizinin en çok konuşulan bölümü, hiç şüphesiz finaliydi. Emir ve Feriha, tüm zorluklara rağmen evlenmiş, mutluluğu yakalamışlardı. Derken... Düğünde duyulan  bir silah sesiyle her şey alt üst oldu. Feriha, Emir'in kucağında kanlar içinde kalarak öldü. Tabii ekran başındaki izleyicinin uğradığı hayal kırıklığını anlatmamıza gerek bile yok! 

Dizinin bu dramatik sonu, uzun süre tartışıldı; Kimileri bu sonu anlamlı bulurken, kimileri 'mutlu son' beklentisiyle büyük hayal kırıklığına uğradı.

Adını Feriha Koydum'un travmatik finalini tam kabullendik derken sosyal medyada yapılan bir paylaşım ortalığı karıştırdı.

Adını Feriha Koydum'un travmatik finalini tam kabullendik derken sosyal medyada yapılan bir paylaşım ortalığı karıştırdı.

Yurt dışında pek çok ülkede yayınlanan Adını Feriha Koydum'un finalinde ciddi değişikliklere gidildiği ifşa oldu.

Sosyal medyada Adını Feriha Koydum'un finalini yayınlayan bir kullanıcı dizinin yurt dışı versiyonunda Feriha'nın vurulduğu kısmın doğrudan silindiğini ve dizinin nikah masasında bittiğini ortaya çıkardı. Yani Adını Feriha Koydum'un travmatik finalini yalnızca biz izlemişiz!

İşte Adını Feriha Koydum'un yurt dışında yayınlanan finali:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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