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Sen Çal Kapımı ve Bir İstanbul Masalı, Arap Versiyonlarıyla Geliyor!

Sen Çal Kapımı ve Bir İstanbul Masalı, Arap Versiyonlarıyla Geliyor!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.07.2025 - 10:44

Türk dizilerinin uluslararası başarısı hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de sıra, iki unutulmaz yapımın Arap dünyasına uyarlanmasında! Romantik komedi tutkunlarının favorisi Sen Çal Kapımı ile 2000'li yılların efsane aile draması Bir İstanbul Masalı, Arap versiyonlarıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Her iki dizinin de çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması beklenirken, uyarlama projeleri şimdiden büyük bir merakla takip ediliyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Reyting rekorları kıran Türk dizileri, dünyada da aynı etkiyi gösteriyor.

Reyting rekorları kıran Türk dizileri, dünyada da aynı etkiyi gösteriyor.

Pek çok popüler Türk dizisi tek tek uyarlanmaya başlarken Birsen Altuntaş, iki güzide dizimizin Arap versiyonlarının çekileceğini duyurdu. O diziler ise unutulmaz yaz dizisi Sen Çal Kapımı ve 2000'li yıllara damga vuran Bir İstanbul Masalı!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in rol aldığı Sen Çal Kapımı ve Ahu Türkpençe ile Mehmet Aslantuğ'u beraber izlediğimiz Bir İstanbul Masalı, Arap oyuncularla tekrardan çekilecek.

Çekimleri İstanbul'da yapılacak!

Çekimleri İstanbul'da yapılacak!

Altuntaş, her iki dizinin de çekimlerinin İstanbul'da yapılacağını ve yönetmen koltuğuna Ender Emir'in oturacağını açıkladı.

Projede öncelik Sen Çal Kapımı dizisine verilecek. Sen Çal Kapımı'nın Arap versiyonunun çekimleri 15 Ağustos'ta başlayıp aralık ayında yayınlanacak.

Sen Çal Kapımı'nın çekimlerinin sona ermesinin ardından Bir İstanbul Masalı dizisi için hazırlıklar başlayacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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