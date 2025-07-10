Sen Çal Kapımı ve Bir İstanbul Masalı, Arap Versiyonlarıyla Geliyor!
Türk dizilerinin uluslararası başarısı hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de sıra, iki unutulmaz yapımın Arap dünyasına uyarlanmasında! Romantik komedi tutkunlarının favorisi Sen Çal Kapımı ile 2000'li yılların efsane aile draması Bir İstanbul Masalı, Arap versiyonlarıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Her iki dizinin de çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması beklenirken, uyarlama projeleri şimdiden büyük bir merakla takip ediliyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Reyting rekorları kıran Türk dizileri, dünyada da aynı etkiyi gösteriyor.
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Çekimleri İstanbul'da yapılacak!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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