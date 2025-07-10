Sen Çal Kapımı ve Bir İstanbul Masalı, Arap Versiyonlarıyla Geliyor!

Pek çok popüler Türk dizisi tek tek uyarlanmaya başlarken Birsen Altuntaş, iki güzide dizimizin Arap versiyonlarının çekileceğini duyurdu. O diziler ise unutulmaz yaz dizisi Sen Çal Kapımı ve 2000'li yıllara damga vuran Bir İstanbul Masalı!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in rol aldığı Sen Çal Kapımı ve Ahu Türkpençe ile Mehmet Aslantuğ'u beraber izlediğimiz Bir İstanbul Masalı, Arap oyuncularla tekrardan çekilecek.