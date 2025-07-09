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Survivor Volkan, Instagram'ından Tinder Profillerini Aratmayan Bir Paylaşım Yaptı!

Survivor Volkan, Instagram'ından Tinder Profillerini Aratmayan Bir Paylaşım Yaptı!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.07.2025 - 20:54

Survivor 2025'in üçüncüsü olan Volkan Çetinkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Survivor Volkan'ın Instagram'da Tinder profillerini aratmayan bir paylaşım yapması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Survivor 2025'in en çok konuşulan yarışmacılarının başında Volkan Çetinkaya geliyordu.

Survivor 2025'in en çok konuşulan yarışmacılarının başında Volkan Çetinkaya geliyordu.

Poyraz'a kumpas kurduğu iddialarıyla bir süre gündemden düşmeyen Volkan, finale kadar gelip Survivor 2025'te üçüncü olmuştu.

Instagram profiline 'Survivor üçüncüsü' olduğunu yazan Volkan bu defa bambaşka bir Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.

Hakkında merak edilenlere genel bir yanıt verdiğini belirten Volkan, yaşı, memleketi, medeni durumu ve daha pek çok kişisel bilgisini paylaştı.

Hakkında merak edilenlere genel bir yanıt verdiğini belirten Volkan, yaşı, memleketi, medeni durumu ve daha pek çok kişisel bilgisini paylaştı.

Volkan'ın bu paylaşımı X'te kısa sürede gündem olurken Volkan'ın bu paylaşımı Tinder profillerine benzetildi.

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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