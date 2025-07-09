Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in Gerçek Mesleği Aslında Bambaşkaymış!
Kızılcık Şerbeti'nde 2 sezon boyunca Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Oyunculuk yapan Türkmen, asıl mesleğinin bambaşka olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Saba Tümer/ CNBC-e
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Kızılcık Şerbeti'nde 2. sezon rol alan Selin Türkmen, Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk oldu.
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Selin Türkmen, asıl mesleğinin avukatlık olduğunu açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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