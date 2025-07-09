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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in Gerçek Mesleği Aslında Bambaşkaymış!

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in Gerçek Mesleği Aslında Bambaşkaymış!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.07.2025 - 18:50

Kızılcık Şerbeti'nde 2 sezon boyunca Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Oyunculuk yapan Türkmen, asıl mesleğinin bambaşka olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Saba Tümer/ CNBC-e

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Kızılcık Şerbeti'nde 2. sezon rol alan Selin Türkmen, Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde 2. sezon rol alan Selin Türkmen, Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk oldu.

Özel hayatı ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulunan Selin Türkmen, gerçek mesleğini açıklayınca Saba Tümer ufak çaplı bir şok geçirdi.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Çimen karakteriyle oyunculuğa adım atan Selin Türkmen'in asıl mesleği aslında bambaşkaymış!

Selin Türkmen, asıl mesleğinin avukatlık olduğunu açıkladı.

Selin Türkmen, asıl mesleğinin avukatlık olduğunu açıkladı.

Selin Türkmen, Çağlayan Adliyesi'nde staj yaptığını söyleyip, adliyede kendisini görenlerin şaşırdığını itiraf etti. 

Türkmen, 'Kızılcık Şerbeti'ni herkes izliyor. Çimen'i ailenin küçük kızı gibi kabul etmişler. Gördüklerinde çok şaşırıyorlar' ifadelerini kullandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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