Bilal Yiğit Koçak, Bereketli Topraklar Dizisi Öncesinde Askere Gidiyor!
Oyuncu Bilal Yiğit Koçak, askere giden ünlüler kervanına katıldı. Geçtiğimiz aylarda Mert Ramazan Demir, bedelli askerlik kapsamında askere gitmişti. Şimdi de Show TV'nin Bereketli Topraklar dizisiyle anlaşan Bilal Yiğit Koçak, sete çıkmadan önce askerlik görevini yapmaya gidecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Son dönemde ünlü isimler bedelli askerlik kapsamında askere gitmeye başladı.
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Altuntaş'ın haberine göre Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan Bilal Yiğit Koçak, 12 Temmuz'da askere gidecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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