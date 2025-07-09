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Bilal Yiğit Koçak, Bereketli Topraklar Dizisi Öncesinde Askere Gidiyor!

Bilal Yiğit Koçak, Bereketli Topraklar Dizisi Öncesinde Askere Gidiyor!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.07.2025 - 17:11

Oyuncu Bilal Yiğit Koçak, askere giden ünlüler kervanına katıldı. Geçtiğimiz aylarda Mert Ramazan Demir, bedelli askerlik kapsamında askere gitmişti. Şimdi de Show TV'nin Bereketli Topraklar dizisiyle anlaşan Bilal Yiğit Koçak, sete çıkmadan önce askerlik görevini yapmaya gidecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Son dönemde ünlü isimler bedelli askerlik kapsamında askere gitmeye başladı.

Son dönemde ünlü isimler bedelli askerlik kapsamında askere gitmeye başladı.

Son olarak Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından askerliğe gitmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre askere giden yeni oyuncu Bilal Yiğit Koçak oldu!

Altuntaş'ın haberine göre Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan Bilal Yiğit Koçak, 12 Temmuz'da askere gidecek.

Altuntaş'ın haberine göre Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan Bilal Yiğit Koçak, 12 Temmuz'da askere gidecek.

Show TV'nin yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar'la anlaşan Koçak, askerliğini Burdur Dağ Komando Birliği’nde yapacak.

Bilal Yiğit Koçak bugün menajerlik şirketini ziyaret edip çalışma arkadaşlarıyla vedalaştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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