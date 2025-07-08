Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Bölüm Başı Aldığı İddia Edilen Ücret Şaşırttı
Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon onayı alarak büyük bir başarıya imza attı. Sosyal medyada Kızılcık Şerbeti oyuncularının ne kadar kazandığı sık sık tartışma konusu olurken TV100, dizide Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun bölüm başı aldığı ücreti açıkladı. TV100'in iddia ettiği bölüm başı ücret duyanları bir miktar şaşırttı.
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Cuma akşamlarının tartışmasız en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon hazırlığında.
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TV100'de yer alan iddiaya göre Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur rol alan Sıla Türkoğlu, bölüm başı 120 bin TL kazanıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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