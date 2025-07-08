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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Bölüm Başı Aldığı İddia Edilen Ücret Şaşırttı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Bölüm Başı Aldığı İddia Edilen Ücret Şaşırttı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.07.2025 - 21:48

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon onayı alarak büyük bir başarıya imza attı. Sosyal medyada Kızılcık Şerbeti oyuncularının ne kadar kazandığı sık sık tartışma konusu olurken TV100, dizide Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun bölüm başı aldığı ücreti açıkladı. TV100'in iddia ettiği bölüm başı ücret duyanları bir miktar şaşırttı.

KAYNAK: TV100

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Cuma akşamlarının tartışmasız en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon hazırlığında.

Cuma akşamlarının tartışmasız en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon hazırlığında.

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti, 3 yıldır ekrana gelmesine rağmen nefis reyting oranlarıyla başarısını sürdürüyor. Yeni sezon için hazırlıkların tam gaz sürdüğü Şerbo'da oyuncuların bölüm başı ne kadar kazandığı sık sık tartışma konusu oluyor. TV100, Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun bölüm başı aldığı ücreti açıkladı.

TV100'de yer alan iddiaya göre Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur rol alan Sıla Türkoğlu, bölüm başı 120 bin TL kazanıyor.

TV100'de yer alan iddiaya göre Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur rol alan Sıla Türkoğlu, bölüm başı 120 bin TL kazanıyor.

TV100'ün iddiasına göre Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden aylık kazancı 480 bin TL'yi buluyor.

Açıkçası bu miktar bize biraz az geldi. Siz bu iddia hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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