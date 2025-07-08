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İddialar Doğru Çıktı: Kerem Bürsin, Star TV'nin İddialı Dizisinin Başrolü Oldu!

İddialar Doğru Çıktı: Kerem Bürsin, Star TV'nin İddialı Dizisinin Başrolü Oldu!

Kerem Bursin Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.07.2025 - 18:10

Başarılı oyuncu Kerem Bürsin'in yeni sezonda televizyonda olup olmayacağı hayranlarını epey meraklandırıyordu. Star TV'nin iddialı dizisi Çarpıntı'dan teklif alan Bürsin sonunda kararını verdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kerem Bürsin, Çarpıntı dizisinin başrolü oldu!

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Star TV'nin iddialı dizisi Çarpıntı, bomba gibi bir kadroyla geliyor.

Star TV'nin iddialı dizisi Çarpıntı, bomba gibi bir kadroyla geliyor.

Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Okan Çabalar gibi isimlerin rol alacağı Çarpıntı'nın erkek başrolünün kim olacağı merak ediliyordu. Kulislerde Kerem Bürsin'e teklif götürüldüğü iddiaları dolaşırken Birsen Altuntaş'tan bu iddiaya bomba bir açıklama geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kerem Bürsin, Star TV'nin yeni sezon için en iddialı dizisi Çarpıntı'nın erkek başrolü oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kerem Bürsin, Star TV'nin yeni sezon için en iddialı dizisi Çarpıntı'nın erkek başrolü oldu!

Altuntaş, Bürsin ve OGM Pictures'ın prensipte el sıkıştığını ve Kerem Bürsin'in Aras rolünü kabul ettiğini açıkladı. Kerem Bürsin, Aras rolüyle genç oyuncu Lizge Cömert'in partneri olacak.

Bu anlaşmayla beraber OGM Pictures, yeni sezon için Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Kerem Bürsin'i bünyesine dahil etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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