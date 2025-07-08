İddialar Doğru Çıktı: Kerem Bürsin, Star TV'nin İddialı Dizisinin Başrolü Oldu!
Başarılı oyuncu Kerem Bürsin'in yeni sezonda televizyonda olup olmayacağı hayranlarını epey meraklandırıyordu. Star TV'nin iddialı dizisi Çarpıntı'dan teklif alan Bürsin sonunda kararını verdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kerem Bürsin, Çarpıntı dizisinin başrolü oldu!
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV'nin iddialı dizisi Çarpıntı, bomba gibi bir kadroyla geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kerem Bürsin, Star TV'nin yeni sezon için en iddialı dizisi Çarpıntı'nın erkek başrolü oldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın