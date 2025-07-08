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Mehmet Şef’in Restoranında Ekmek Arası Köftenin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Mehmet Şef’in Restoranında Ekmek Arası Köftenin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.07.2025 - 14:52

MasterChef programının kendine has mizacıyla tanınan jürisi Mehmet Şef son günlerde Ankara’ya açtığı Alaz restoranla konuşuluyor. Menüden fiyatlar sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme geliyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda sarma fiyatı tartışmalara neden olmuştu. Şimdiyse ekmek arası köftenin fiyatı ile karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim!

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MasterChef programı yayın hayatının ilk gününden bu yana sevilerek takip edilenlerden.

MasterChef programı yayın hayatının ilk gününden bu yana sevilerek takip edilenlerden.

Mehmet Şef de zaman zaman gerginliğiyle, zaman zaman babacan tavırlarıyla ön plana çıkıyor.

Ankara’da misafirleri için kapılarını açan Alaz restoran da kısa sürede ilgilerin odağına yerleşti.

Ankara’da misafirleri için kapılarını açan Alaz restoran da kısa sürede ilgilerin odağına yerleşti.

Lüks dizaynı ve seçkin menüsüyle harika bir iş çıktı diyebiliriz. Ancak menüden fiyatlar sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Restoranı ziyarete giden misafirler menüyü fotoğraflamayı es geçmiyor.

Menüler incelenirken dikkatimizi çeken Ekmek Arası Köfte de 950 TL fiyatı olmasıyla bi’ kafa karıştırmadı değil.

Menüler incelenirken dikkatimizi çeken Ekmek Arası Köfte de 950 TL fiyatı olmasıyla bi’ kafa karıştırmadı değil.

Siz ne düşünüyorsunuz? Ekmek arası köfte herkesin en sevdiği lezzetlerden. Ancak 950 TL’ye değer mi yanıtı size bırakıyoruz…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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