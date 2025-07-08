Mehmet Şef’in Restoranında Ekmek Arası Köftenin Fiyatı Dudak Uçuklattı
MasterChef programının kendine has mizacıyla tanınan jürisi Mehmet Şef son günlerde Ankara’ya açtığı Alaz restoranla konuşuluyor. Menüden fiyatlar sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme geliyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda sarma fiyatı tartışmalara neden olmuştu. Şimdiyse ekmek arası köftenin fiyatı ile karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef programı yayın hayatının ilk gününden bu yana sevilerek takip edilenlerden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara’da misafirleri için kapılarını açan Alaz restoran da kısa sürede ilgilerin odağına yerleşti.
Menüler incelenirken dikkatimizi çeken Ekmek Arası Köfte de 950 TL fiyatı olmasıyla bi’ kafa karıştırmadı değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın