Mehmet Şef'in Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Yaprak Sarmasına O Restoranda Çalışan Garson Yorumu

MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, bir süredir kendi restoranı MYK Gastro Arena’daki bir yemek tabağıyla gündemde. Bir TikTok kullanıcısının yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu. Paylaşımda Mehmet Şef'in restoranındaki yaprak sarmasının fiyatı tartışma konusu olmuştu. X'de o restoranda şefin garsonu olduğunu iddia eden bir kişinin yorumu gündem oldu.