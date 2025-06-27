Mehmet Şef'in Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Yaprak Sarmasına O Restoranda Çalışan Garson Yorumu
MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, bir süredir kendi restoranı MYK Gastro Arena’daki bir yemek tabağıyla gündemde. Bir TikTok kullanıcısının yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu. Paylaşımda Mehmet Şef'in restoranındaki yaprak sarmasının fiyatı tartışma konusu olmuştu. X'de o restoranda şefin garsonu olduğunu iddia eden bir kişinin yorumu gündem oldu.
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Mehmet Şef’in vişneli yaprak sarmasının fiyatı dikkat çekti.
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Mehmet Şef’in restoranından yapılan resmi açıklama ve paylaşılan başka bir fotoğraf, tabağın eksik servis edildiği izlenimi yarattığını ortaya koydu.
Ancak yaprak sarma gündemi son bulmuyor. Çünkü fiyatı tartışmaların odağındayken kullanıcıların merak ettiği asıl şey tadı.
İşte o paylaşım:
Kullanıcıya en çok tadı soruldu.
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O da esprili bir dille yanıt verdi.
Kullanıcıya inanmayanlar da oldu ama o söylediğini gerçek olduğunu belirtti.
Ayrıca tadını "Ekşi ve tatlı" olarak tanımladı. Siz bu tabağa 550 tl verir miydiniz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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