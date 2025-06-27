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Mehmet Şef'in Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Yaprak Sarmasına O Restoranda Çalışan Garson Yorumu

Mehmet Şef'in Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Yaprak Sarmasına O Restoranda Çalışan Garson Yorumu

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
27.06.2025 - 09:27

MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, bir süredir kendi restoranı MYK Gastro Arena’daki bir yemek tabağıyla gündemde. Bir TikTok kullanıcısının yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu. Paylaşımda Mehmet Şef'in restoranındaki yaprak sarmasının fiyatı tartışma konusu olmuştu. X'de o restoranda şefin garsonu olduğunu iddia eden bir kişinin yorumu gündem oldu.

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Mehmet Şef’in vişneli yaprak sarmasının fiyatı dikkat çekti.

Mehmet Şef’in vişneli yaprak sarmasının fiyatı dikkat çekti.

Paylaşımda, tabakta yalnızca iki adet yaprak sarma bulunduğu ve bunun 550 TL'ye satıldığı belirtildi. Fiyatı duyan sosyal medya kullanıcıları adeta yorumlara boğuldu. Ancak işin aslı sonradan anlaşıldı.

Mehmet Şef’in restoranından yapılan resmi açıklama ve paylaşılan başka bir fotoğraf, tabağın eksik servis edildiği izlenimi yarattığını ortaya koydu.

Mehmet Şef’in restoranından yapılan resmi açıklama ve paylaşılan başka bir fotoğraf, tabağın eksik servis edildiği izlenimi yarattığını ortaya koydu.

Görüntülerde, paylaşımdaki fotoğrafın yemeğin tüketildikten sonraki hali olduğu ve aslında tabakta daha fazla yaprak sarma bulunduğu belirtildi.

Ancak yaprak sarma gündemi son bulmuyor. Çünkü fiyatı tartışmaların odağındayken kullanıcıların merak ettiği asıl şey tadı.

Ancak yaprak sarma gündemi son bulmuyor. Çünkü fiyatı tartışmaların odağındayken kullanıcıların merak ettiği asıl şey tadı.

X'de '@kangal_sevdasi' adlı kullanıcı 'Ben bu şefin garsonuydum o sarmadan yedim samimi söylüyorum yediğim en güzel şeydi.' diye yazarak milyonlarca etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com

Kullanıcıya en çok tadı soruldu.

Kullanıcıya en çok tadı soruldu.
twitter.com
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O da esprili bir dille yanıt verdi.

O da esprili bir dille yanıt verdi.
twitter.com

Kullanıcıya inanmayanlar da oldu ama o söylediğini gerçek olduğunu belirtti.

Kullanıcıya inanmayanlar da oldu ama o söylediğini gerçek olduğunu belirtti.
twitter.com

Ayrıca tadını "Ekşi ve tatlı" olarak tanımladı. Siz bu tabağa 550 tl verir miydiniz? Yorumlarda buluşalım...

Ayrıca tadını "Ekşi ve tatlı" olarak tanımladı. Siz bu tabağa 550 tl verir miydiniz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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