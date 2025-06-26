Survivor'da Büyük Kumpas İddiasının Ardından Ayşe'den Poyraz'a Rest: "Hak Etmiyor!"
Survivor'da büyük finalin ardından 2025 sezonunda yaşananlar konuşulmaya başladı. Survivor'da büyük kumpas iddiaları gündeme gelmişti. İddiaların odağındaki isim Ayşe Yüksel, bir zamanlar arkadaşı olan Poyraz hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...
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Survivor'da bu sezon yarışmanın son bombası Yiğit Poyraz'ın beklenmedik vedası olmuştu.
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İddiaların odağındaki bir diğer isim de Ayşe'ydi.
İşte o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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