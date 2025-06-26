Survivor'da Büyük Kumpas İddiasının Ardından Ayşe'den Poyraz'a Rest: "Hak Etmiyor!"

Elenmesinin ardından sessizliğini bozmayan Poyraz, geçtiğimiz günlerde yaşananları açık açık anlatmıştı. Kendisini yarışmadan eleyen sürecin bir kumpas olduğunu belirten Poyraz, Volkan’ın çocukları üzerine yemin ederek güvenini kazandığını ve bu sayede onu kandırdığını söylemişti. “Kandırıldım” diyerek duygularını paylaşan Poyraz, Volkan’ın yarışmayı bırakacağına inanarak stratejik hatalar yaptığını ve bu hataların bedelini elenerek ödediğini ifade etmişti.