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Survivor'da Büyük Kumpas İddiasının Ardından Ayşe'den Poyraz'a Rest: "Hak Etmiyor!"

Survivor'da Büyük Kumpas İddiasının Ardından Ayşe'den Poyraz'a Rest: "Hak Etmiyor!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.06.2025 - 19:36

Survivor'da büyük finalin ardından 2025 sezonunda yaşananlar konuşulmaya başladı. Survivor'da büyük kumpas iddiaları gündeme gelmişti. İddiaların odağındaki isim Ayşe Yüksel, bir zamanlar arkadaşı olan Poyraz hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

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Survivor'da bu sezon yarışmanın son bombası Yiğit Poyraz'ın beklenmedik vedası olmuştu.

Survivor'da bu sezon yarışmanın son bombası Yiğit Poyraz'ın beklenmedik vedası olmuştu.

Elenmesinin ardından sessizliğini bozmayan Poyraz, geçtiğimiz günlerde yaşananları açık açık anlatmıştı. Kendisini yarışmadan eleyen sürecin bir kumpas olduğunu belirten Poyraz, Volkan’ın çocukları üzerine yemin ederek güvenini kazandığını ve bu sayede onu kandırdığını söylemişti. “Kandırıldım” diyerek duygularını paylaşan Poyraz, Volkan’ın yarışmayı bırakacağına inanarak stratejik hatalar yaptığını ve bu hataların bedelini elenerek ödediğini ifade etmişti.

İddiaların odağındaki bir diğer isim de Ayşe'ydi.

İddiaların odağındaki bir diğer isim de Ayşe'ydi.

İddialara göre, Volkan’ın bu planında yalnız değildi; Batuhan ve Ayşe’nin de işin içinde olduğu öne sürüldü. Hatta Poyraz, Ayşe'yi çıkınca Instagram'dan çıkarmıştı. 

Ayşe Yüksel, Milliyet'e verdiği röportajda Poyraz hakkında konuştu. 'Poyraz'la hiç konuşmuyoruz.' diyen Ayşe, 'Hakkında cümle kurmak istemiyorum. Hak etmeyen insanlar hakkında konuşmam.' diyerek resti çekti.

Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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