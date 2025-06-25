Esra Erol'da "Tek Suçum Güzel Olmak" Sözüyle Tanınan Yazgül Saç Ektirdi: Son Hali Görenleri Şaşırttı!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/yazgul-ba...
Esra Erol’un programında söylediği “Tek suçum güzel olmak” sözüyle hafızalara kazınan Yazgül Bayat, geçirdiği dönüşümle yine adından söz ettiriyor. Eşi ve eltileriyle yaşadığı aile içi problemlerle programa katılan ve zamanla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi edinen Yazgül bu kez de saç ektirdi.
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Daha önce karın germe ve çeşitli estetik operasyonlar geçiren Yazgül, sosyal medya hesabından yaptığı “Shakira oldum” paylaşımıyla dikkat çekmişti.
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Türkiye’nin önde gelen saç uzmanlarından Serkan Aydın’la bir araya gelen Yazgül Bayat, klinikte yapılan işlemle 5500 greft saç ektirdi.
Yazgül’ün bu dönüşümü sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, yeni imajı hayranlarını şaşırttı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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bu yaratigin haber degeri nedir!!!
He anam he o kadar güzelsin ki saçının bir teli için bütün dünyaya fön çekerim, hele o makyajı sil gel öyle konuşak 😄