Esra Erol'da "Tek Suçum Güzel Olmak" Sözüyle Tanınan Yazgül Saç Ektirdi: Son Hali Görenleri Şaşırttı!

Esra Erol’un programında söylediği “Tek suçum güzel olmak” sözüyle hafızalara kazınan Yazgül Bayat, geçirdiği dönüşümle yine adından söz ettiriyor. Eşi ve eltileriyle yaşadığı aile içi problemlerle programa katılan ve zamanla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi edinen Yazgül bu kez de saç ektirdi.