"Prim mi, Yardım Çağrısı mı?" Dilan Polat'ın Nihal Candan’ın Vefatı Sonrası Yaptığı Paylaşım Tartışma Yarattı!

Nihal Candan'ın vefatının ardından aynı dönem cezaevi sürecini yaşadığı sosyal medya fenomeni Dilan Polat yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Candan için yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafını kullanan Polat'a sosyal medyada tepki yükseldi. Ancak Polat'ın da benzer şekilde bir rahatsızlığı olabileceğini yazanlar da oldu.