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"Prim mi, Yardım Çağrısı mı?" Dilan Polat'ın Nihal Candan’ın Vefatı Sonrası Yaptığı Paylaşım Tartışma Yarattı!

"Prim mi, Yardım Çağrısı mı?" Dilan Polat'ın Nihal Candan’ın Vefatı Sonrası Yaptığı Paylaşım Tartışma Yarattı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.06.2025 - 21:36

Nihal Candan'ın vefatının ardından aynı dönem cezaevi sürecini yaşadığı sosyal medya fenomeni Dilan Polat yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Candan için yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafını kullanan Polat'a sosyal medyada tepki yükseldi. Ancak Polat'ın da benzer şekilde bir rahatsızlığı olabileceğini yazanlar da oldu.

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Geçtiğimiz gece sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ı anoreksiya nervoza nedeniyle kaybettik.

Geçtiğimiz gece sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ı anoreksiya nervoza nedeniyle kaybettik.

Günden güne aşırı zayıflayan ekranların tanıdık yüzü Candan, 23 kiloya kadar düştü. Son olarak hastanede tedavi gördüğünde 2 kez kalbi duran Candan'ın vücudu daha fazla dayanamadı.

Vefatının ardından aynı dönem cezaevinde kaldıkları sosyal medya fenomeni Dilan Polat da paylaşım yaptı.

Vefatının ardından aynı dönem cezaevinde kaldıkları sosyal medya fenomeni Dilan Polat da paylaşım yaptı.

Candan'ın vefat haberini veren kişi, hastalığı sırasında destek olan ve sevenlerini sosyal medya üzerinden bilgilendiren Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'ydu. Candan'ın acı haberinin ardından Polat'tan da birkaç paylaşım geldi.

Ancak bu paylaşımları farklı yorumlara neden oldu.👇🏻

Ancak bu paylaşımları farklı yorumlara neden oldu.👇🏻

Öncelikle Polat'ın, Candan'a ve ailesine yardımcı olacağını yazdığı fotoğrafta kendi resmini kullanması tepki çekti.

Sevenleri ölüm haberiyle yasa boğulurken tırnaklarını konuşması da bir diğer konuydu.👇🏻

Sevenleri ölüm haberiyle yasa boğulurken tırnaklarını konuşması da bir diğer konuydu.👇🏻

Son olarak Polat'ın paylaşımlarında dikkat çekici şekilde zayıflamış olmasına da yorumlar geldi.👇🏻

Son olarak Polat'ın paylaşımlarında dikkat çekici şekilde zayıflamış olmasına da yorumlar geldi.👇🏻
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Buyrun, sosyal medyada insanlar neler söylemiş?

Buyrun, sosyal medyada insanlar neler söylemiş?
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Durumu hoş karşılamayan ancak yardım etmek isteyen mesajlar da geldi.

Durumu hoş karşılamayan ancak yardım etmek isteyen mesajlar da geldi.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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