"Prim mi, Yardım Çağrısı mı?" Dilan Polat'ın Nihal Candan’ın Vefatı Sonrası Yaptığı Paylaşım Tartışma Yarattı!
Nihal Candan'ın vefatının ardından aynı dönem cezaevi sürecini yaşadığı sosyal medya fenomeni Dilan Polat yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Candan için yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafını kullanan Polat'a sosyal medyada tepki yükseldi. Ancak Polat'ın da benzer şekilde bir rahatsızlığı olabileceğini yazanlar da oldu.
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Geçtiğimiz gece sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ı anoreksiya nervoza nedeniyle kaybettik.
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Vefatının ardından aynı dönem cezaevinde kaldıkları sosyal medya fenomeni Dilan Polat da paylaşım yaptı.
Ancak bu paylaşımları farklı yorumlara neden oldu.👇🏻
Sevenleri ölüm haberiyle yasa boğulurken tırnaklarını konuşması da bir diğer konuydu.👇🏻
Son olarak Polat'ın paylaşımlarında dikkat çekici şekilde zayıflamış olmasına da yorumlar geldi.👇🏻
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Buyrun, sosyal medyada insanlar neler söylemiş?
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Durumu hoş karşılamayan ancak yardım etmek isteyen mesajlar da geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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