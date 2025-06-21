Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Kilosu Yüzünden Tehdit Mesajları Aldığını Açıkladı!

Bir süredir yaptığı ilginç paylaşımlarla magazin gündemini epey meşgul eden Derin Talu, bu kez pek de sevimli olmayan bir konuyla karşımızda. Daha bugün vefatıyla birlikte şok uğratan Nihal Candan'ın 23 kiloya düşmesinin sebebi olarak sosyal medyada yaratılan güzellik algısını konuşmuştuk. Aynı gün başka bir kadının kilosu nedeniyle linç edildiğini ve tehdit mesajları aldığını öğrendik. O isim yaptığı açıklamalarla birlikte ne yazık ki Derin Talu oldu.