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Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Kilosu Yüzünden Tehdit Mesajları Aldığını Açıkladı!

Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Kilosu Yüzünden Tehdit Mesajları Aldığını Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.06.2025 - 20:18

Bir süredir yaptığı ilginç paylaşımlarla magazin gündemini epey meşgul eden Derin Talu, bu kez pek de sevimli olmayan bir konuyla karşımızda. Daha bugün vefatıyla birlikte şok uğratan Nihal Candan'ın 23 kiloya düşmesinin sebebi olarak sosyal medyada yaratılan güzellik algısını konuşmuştuk. Aynı gün başka bir kadının kilosu nedeniyle linç edildiğini ve tehdit mesajları aldığını öğrendik. O isim yaptığı açıklamalarla birlikte ne yazık ki Derin Talu oldu.

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Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla tehdit mesajları aldığını açıkladı.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla tehdit mesajları aldığını açıkladı.

Kıyafet tercihleri ve fiziksel görünümü üzerinden eleştirilen genç isim, bu kez sınırları aşan mesajlarla gündeme geldi. Talu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kilosu nedeniyle kendisine “ölmelisin”, “intihar et” gibi mesajların gönderildiğini açıkladı.

Talu, gelen mesajları ifşa ederek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Talu, gelen mesajları ifşa ederek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'Umarım bugün yaşananlar biraz ders olmuştur. (Nihal Candan'ın anoreksiya nevroza nedeniyle vefatını kastederek) Bana günde binlerce 'Ayı, şişko, 100 kilosun' gibi mesajlar geliyor. Umarım Allah kimsenin başına böyle bir şey vermez!'

Talu'nun Instagram paylaşımı:

Talu'nun Instagram paylaşımı:

Ve diğer açıklamasının ardından sosyal medyadan kendisine destek mesajları da gelmeye başladı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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