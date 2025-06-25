Sakallar Gitti, Protez Saç Geldi: Erkan Avcı’nın Yeni Dizi İmajı Görenleri Şaşkına Uğrattı!

“Kızıl Goncalar” dizisinde hayat verdiği Sadi Hüdai karakteriyle büyük beğeni toplayan Erkan Avcı, bu kez bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tabii platformunun ilgi gören yapımı “Yankı”nın ikinci sezonuna dahil olan Avcı, dizi için imajını da değiştirdi. Son hali görenleri şaşırttı.