Sakallar Gitti, Protez Saç Geldi: Erkan Avcı’nın Yeni Dizi İmajı Görenleri Şaşkına Uğrattı!
“Kızıl Goncalar” dizisinde hayat verdiği Sadi Hüdai karakteriyle büyük beğeni toplayan Erkan Avcı, bu kez bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tabii platformunun ilgi gören yapımı “Yankı”nın ikinci sezonuna dahil olan Avcı, dizi için imajını da değiştirdi. Son hali görenleri şaşırttı.
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Onu en son Kızıl Goncalar dizisinde Sadi Hüdayi karakteriyle izlemiştik. Çok da sevmiştik.
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Avcı, bu kez bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Usta oyuncu da bu sezon için radikal bir imaj değişikliğine gitti.
İşte Avcı'nın son hali:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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