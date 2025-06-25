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Sakallar Gitti, Protez Saç Geldi: Erkan Avcı’nın Yeni Dizi İmajı Görenleri Şaşkına Uğrattı!

Sakallar Gitti, Protez Saç Geldi: Erkan Avcı’nın Yeni Dizi İmajı Görenleri Şaşkına Uğrattı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.06.2025 - 19:18

Kızıl Goncalar” dizisinde hayat verdiği Sadi Hüdai karakteriyle büyük beğeni toplayan Erkan Avcı, bu kez bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tabii platformunun ilgi gören yapımı “Yankı”nın ikinci sezonuna dahil olan Avcı, dizi için imajını da değiştirdi. Son hali görenleri şaşırttı.

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Onu en son Kızıl Goncalar dizisinde Sadi Hüdayi karakteriyle izlemiştik. Çok da sevmiştik.

Onu en son Kızıl Goncalar dizisinde Sadi Hüdayi karakteriyle izlemiştik. Çok da sevmiştik.

2 sezon boyunca Kızıl Goncalar'da muhteşem bir performans çıkaran başarılı oyuncu Erkan Avcı, yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkacak.

Avcı, bu kez bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Avcı, bu kez bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tabii platformunda yayınlanan Yankı dizisine dahil olan Avcı, burada Tan Üzüm adlı karaktere hayat verecek.

Usta oyuncu da bu sezon için radikal bir imaj değişikliğine gitti.

Usta oyuncu da bu sezon için radikal bir imaj değişikliğine gitti.

Son projesinde sakallarıyla hafızalara kazınan Avcı'nın sakalları gitti, yerine protez saç geldi. Sosyal medya hesabından sıfır sakallı ve protez saçlı yeni görünümünü paylaşan Avcı, kısa sürede gündem oldu. Yeni karakteri Tan Üzüm için geçirdiği bu dönüşüm, şimdiden hayranlarını heyecanlandırdı.

İşte Avcı'nın son hali:

İşte Avcı'nın son hali:
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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