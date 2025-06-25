Esra Ezmeci, Nihal Candan'a Hastalığında Destek Olmadığı için Tepki Gösterenlere Yanıt Verdi!

Candan, 'Dramatik sayılabilecek şekilde vazgeçtim. En az şekilde enerji harcayarak, sadece ismi intihar olmasın dedim. Orada olmaktan o kadar memnun değildim ki sadece durdum. Geçmesini bekledim. Çok anlayamadım. Ama yaşam fonksiyonlarımı en aza indirip geçmesini beklemek benim o anki tek planım olabildi.' demişti.