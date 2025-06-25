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Esra Ezmeci, Nihal Candan'a Hastalığında Destek Olmadığı için Tepki Gösterenlere Yanıt Verdi!

Esra Ezmeci, Nihal Candan'a Hastalığında Destek Olmadığı için Tepki Gösterenlere Yanıt Verdi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.06.2025 - 17:35

Klinik psikolog, yazar ve televizyon sunucusu Esra Ezmeci, Nihal Candan'ın anoreksiya nervoza nedeniyle vefat etmesinin ardından kendisine tepkiler geldiğini açıkladı. Candan, hastayken Ezmeci'nin programına konuk olmuştu. Programında hastalığıyla ve psikolojisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Ezmeci, Candan'ı hastayken gören isimlerden bir tanesiydi. Hal böyle olunca kendisine sağlıkçı kimliğiyle de birlikte 'Neden Nihal'e destek olmadınız?' yorumları gelmeye başladı. Ezmeci, o tepkilere yanıt verdi.

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Geçtiğimiz günlerde ünlü fenomen Nihal Candan'ı kaybetmiştik. Onunla en son görüşenlerden biri de Esra Ezmeci'ydi.

Geçtiğimiz günlerde ünlü fenomen Nihal Candan'ı kaybetmiştik. Onunla en son görüşenlerden biri de Esra Ezmeci'ydi.

Yaklaşık 4 ay önce Ezmeci'nin Youtube programına konuk olan Candan, burada rahatsızlığından bahsetmişti.

Candan'ın Ezmeci'ye açıklamaları çok konuşulmuştu. Vefatının ardından yeniden gündem oldu.

Candan'ın Ezmeci'ye açıklamaları çok konuşulmuştu. Vefatının ardından yeniden gündem oldu.

Anoreksiya nervoza (yeme bozukluğu) nedeniyle hayatını kaybeden Candan, klinik psikolog Ezmeci'ye cezaevine girdikten sonra başka bir dünyaya girmiş gibi hissettiğini ve adapte olmakta zorlanarak yavaş yavaş kötüye gittiğini anlatmıştı.

Programdaki çarpıcı açıklamaları vefatının ardından kulağa sanki bir yardım çağrısı gibi geldi.

Programdaki çarpıcı açıklamaları vefatının ardından kulağa sanki bir yardım çağrısı gibi geldi.

Candan, 'Dramatik sayılabilecek şekilde vazgeçtim. En az şekilde enerji harcayarak, sadece ismi intihar olmasın dedim. Orada olmaktan o kadar memnun değildim ki sadece durdum. Geçmesini bekledim. Çok anlayamadım. Ama yaşam fonksiyonlarımı en aza indirip geçmesini beklemek benim o anki tek planım olabildi.' demişti.

Ölümüyle herkesi şoke eden ve yaşadıklarının görülmemesi sevenlerini üzen Candan'ın çığlığının Ezmeci tarafından duyulmaması tepkilere yol açtı.

Ölümüyle herkesi şoke eden ve yaşadıklarının görülmemesi sevenlerini üzen Candan'ın çığlığının Ezmeci tarafından duyulmaması tepkilere yol açtı.

Yakın zamanda Candan ile görüşen Ezmeci'ye 'Neden ona destek olmadın?' yorumları gelmeye başlayınca Ezmeci sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. 'İstemeyen birine yardım edemezsiniz.' diyerek olayın oldukça ciddi bir boyutta olduğuna değindi.

İşte o açıklaması:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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