Esra Ezmeci, Nihal Candan'a Hastalığında Destek Olmadığı için Tepki Gösterenlere Yanıt Verdi!
Klinik psikolog, yazar ve televizyon sunucusu Esra Ezmeci, Nihal Candan'ın anoreksiya nervoza nedeniyle vefat etmesinin ardından kendisine tepkiler geldiğini açıkladı. Candan, hastayken Ezmeci'nin programına konuk olmuştu. Programında hastalığıyla ve psikolojisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Ezmeci, Candan'ı hastayken gören isimlerden bir tanesiydi. Hal böyle olunca kendisine sağlıkçı kimliğiyle de birlikte 'Neden Nihal'e destek olmadınız?' yorumları gelmeye başladı. Ezmeci, o tepkilere yanıt verdi.
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Geçtiğimiz günlerde ünlü fenomen Nihal Candan'ı kaybetmiştik. Onunla en son görüşenlerden biri de Esra Ezmeci'ydi.
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Candan'ın Ezmeci'ye açıklamaları çok konuşulmuştu. Vefatının ardından yeniden gündem oldu.
Programdaki çarpıcı açıklamaları vefatının ardından kulağa sanki bir yardım çağrısı gibi geldi.
Ölümüyle herkesi şoke eden ve yaşadıklarının görülmemesi sevenlerini üzen Candan'ın çığlığının Ezmeci tarafından duyulmaması tepkilere yol açtı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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