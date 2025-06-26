MasterChef’te Sonuç Açıklanırken Şefleri “Gerilim Yapmayın” Diye Uyaran Yarışmacı Gönülleri Kazandı!
MasterChef 2025 sezonunun ön eleme bölümlerinden birinde duygusal anlar yaşandı. Yarışmaya katılan bir yarışmacı ilk kez sonuç açıklanırken şeflere müdahale etti. Yarışmaya kabul edilip edilmediğini öğrendiği sırada gerilim tırmanırken yarışmacının şeflere anlamlı tepkisi sosyal medyada 'Böyle erkekler kaldı mı be?!' yorumlarıyla karşılandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmaya katılan bir erkek yarışmacının eşi, elemeler sırasında stüdyoda ona eşlik etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmacı ilk kez şeflerin sonucu açıklamasına müdahale etmek durumunda kaldı.
"Karım panik atak, böyle gerilimler onu kötü etkiliyor. Lütfen sonucu hemen söyler misiniz?" sözleriyle eşine sahip çıkan yarışmacı, hem stüdyodaki izleyicileri hem de ekran başındakileri duygulandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın