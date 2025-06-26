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MasterChef’te Sonuç Açıklanırken Şefleri “Gerilim Yapmayın” Diye Uyaran Yarışmacı Gönülleri Kazandı!

MasterChef’te Sonuç Açıklanırken Şefleri “Gerilim Yapmayın” Diye Uyaran Yarışmacı Gönülleri Kazandı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.06.2025 - 18:13

MasterChef 2025 sezonunun ön eleme bölümlerinden birinde duygusal anlar yaşandı. Yarışmaya katılan bir yarışmacı ilk kez sonuç açıklanırken şeflere müdahale etti. Yarışmaya kabul edilip edilmediğini öğrendiği sırada gerilim tırmanırken yarışmacının şeflere anlamlı tepkisi sosyal medyada 'Böyle erkekler kaldı mı be?!' yorumlarıyla karşılandı.

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Yarışmaya katılan bir erkek yarışmacının eşi, elemeler sırasında stüdyoda ona eşlik etti.

Yarışmaya katılan bir erkek yarışmacının eşi, elemeler sırasında stüdyoda ona eşlik etti.

Şefler, yarışmacının bir üst tura geçip geçmediğini açıklamadan önce klasik bir “dramatik duraklama” yaptı. Ancak o an beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Yarışmacı ilk kez şeflerin sonucu açıklamasına müdahale etmek durumunda kaldı.

Yarışmacı ilk kez şeflerin sonucu açıklamasına müdahale etmek durumunda kaldı.

Yarışmacı, eşinin panik atak hastası olduğunu söyleyerek şeflerden sonucu uzatmadan açıklamalarını rica etti.

"Karım panik atak, böyle gerilimler onu kötü etkiliyor. Lütfen sonucu hemen söyler misiniz?" sözleriyle eşine sahip çıkan yarışmacı, hem stüdyodaki izleyicileri hem de ekran başındakileri duygulandırdı.

"Karım panik atak, böyle gerilimler onu kötü etkiliyor. Lütfen sonucu hemen söyler misiniz?" sözleriyle eşine sahip çıkan yarışmacı, hem stüdyodaki izleyicileri hem de ekran başındakileri duygulandırdı.

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özellikle X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, “Böyle erkek kaldı mı be?”, “Gerçek koruma budur” ve “Helal olsun” gibi yorumlarla yarışmacıyı takdir etti.

İşte o anlar ve sosyal medyadan gelen yorumlar...

twitter.com
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twitter.com
twitter.com
x.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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