ATV’nin Yeni Bombasında Sürpriz İkili! İddialı Diziye İki Oyuncu Katıldı!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan yeraltı dünyasının etkili figürü Osman Maçari’ye usta oyuncu Mehmet Özgür hayat verecek. Onun eşi Nermin rolünde ise başarılı oyuncu Yonca Şahinbaş izleyici karşısına çıkacak.