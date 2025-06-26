ATV’nin Yeni Bombasında Sürpriz İkili! İddialı Diziye İki Oyuncu Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Televizyonda ekran molasına gittik. Dizilerin tamamı sezon arasına girince şimdiden herkesi yeni sezon heyecanı sardı. ATV de yeni sezonda güçlü hikayelerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan iddialı kanallardan. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezonda ekrana çıkacak yeni dizinin kadrosu da şekillenmeye başladı. Bakalım, yeni dizinin yeni oyuncuları kimler oldu?
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Eylül'de dizi severleri muhteşem bir sezon bekliyor. Yeni sezonun merak edilen bir dizisi de ATV'den geliyor.
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Yeraltı dünyasının gerilim ve dram dolu hikayesini anlatan diziye 2 oyuncu dahil oldu.
Hikaye, sağlık sorunlarıyla mücadele eden Osman Maçari'nin, kendisinden habersiz büyüyen oğlu Azile (Halit Özgür Sarı) gerçeği açıklamaya karar vermesiyle başlayacak.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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