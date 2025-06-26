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ATV’nin Yeni Bombasında Sürpriz İkili! İddialı Diziye İki Oyuncu Katıldı!

ATV’nin Yeni Bombasında Sürpriz İkili! İddialı Diziye İki Oyuncu Katıldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.06.2025 - 17:40

Televizyonda ekran molasına gittik. Dizilerin tamamı sezon arasına girince şimdiden herkesi yeni sezon heyecanı sardı. ATV de yeni sezonda güçlü hikayelerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan iddialı kanallardan. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezonda ekrana çıkacak yeni dizinin kadrosu da şekillenmeye başladı. Bakalım, yeni dizinin yeni oyuncuları kimler oldu?

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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Eylül'de dizi severleri muhteşem bir sezon bekliyor. Yeni sezonun merak edilen bir dizisi de ATV'den geliyor.

Eylül'de dizi severleri muhteşem bir sezon bekliyor. Yeni sezonun merak edilen bir dizisi de ATV'den geliyor.

ATV ekranlarında yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan 'Gözleri Kara Deniz' dizisinin hazırlıkları başladı.

Yeraltı dünyasının gerilim ve dram dolu hikayesini anlatan diziye 2 oyuncu dahil oldu.

Yeraltı dünyasının gerilim ve dram dolu hikayesini anlatan diziye 2 oyuncu dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan yeraltı dünyasının etkili figürü Osman Maçari’ye usta oyuncu Mehmet Özgür hayat verecek. Onun eşi Nermin rolünde ise başarılı oyuncu Yonca Şahinbaş izleyici karşısına çıkacak.

Hikaye, sağlık sorunlarıyla mücadele eden Osman Maçari'nin, kendisinden habersiz büyüyen oğlu Azile (Halit Özgür Sarı) gerçeği açıklamaya karar vermesiyle başlayacak.

Hikaye, sağlık sorunlarıyla mücadele eden Osman Maçari'nin, kendisinden habersiz büyüyen oğlu Azile (Halit Özgür Sarı) gerçeği açıklamaya karar vermesiyle başlayacak.

Temmuz ayında çekimlerine başlanacak yapımın ilk sahneleri Rize’de çekilecek, ardından hikaye İstanbul’a taşınacak. Siz diziyi izleyecek misiniz, sizde heyecan uyandırdı mı? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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