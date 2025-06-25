MasterChef'te Mehmet Şef Yarışmacıya Çıkıştı: "Burası Magazin Programı Değil!"

Mehmet Şef, yarışmada şeflerin önüne sunacağı ve çok da kritik olan yemeğini hazırlayan yarışmacının başka başka mevzular konuşmasına takıldı. Yarışmacı, Danilo Şef ile nişan töreni hakkında konuşmaya başlayınca Mehmet Şef, 'Burası magazin programı değil. Ben sizi anlamıyorum.' diye çıkıştı.