MasterChef'te Mehmet Şef Yarışmacıya Çıkıştı: "Burası Magazin Programı Değil!"
Yeni sezonu 14 Haziran 2025 Cumartesi günü tv8 ekranlarında başlayan MasterChef'te ön elemeler ekrana geliyor. Geçtiğimiz bir bölümde yine şefler arasında disipline önem veren kişiliği ile tanınan Mehmet Şef, yarışmacılardan birine sert çıktı. Bakın o bölümde neler yaşanmış?
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MasterChef 2025 sezonu resmen başladı. Ön elemelerde yarışmacılar sırayla şeflere hünerlerini gösteriyor.
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Jüri koltuğunda geçen sezonki gibi Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı yarışmada her sezon olduğu gibi sert mizacıyla tanınan Mehmet Şef'ten uyarılar gelmeye başladı.
Yarışmacı Mehmet Şef'e duygusal bir anısını anlatmak istediğini belirterek söze girdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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