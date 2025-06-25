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MasterChef'te Mehmet Şef Yarışmacıya Çıkıştı: "Burası Magazin Programı Değil!"

MasterChef'te Mehmet Şef Yarışmacıya Çıkıştı: "Burası Magazin Programı Değil!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.06.2025 - 18:22

Yeni sezonu 14 Haziran 2025 Cumartesi günü tv8 ekranlarında başlayan MasterChef'te ön elemeler ekrana geliyor. Geçtiğimiz bir bölümde yine şefler arasında disipline önem veren kişiliği ile tanınan Mehmet Şef, yarışmacılardan birine sert çıktı. Bakın o bölümde neler yaşanmış?

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MasterChef 2025 sezonu resmen başladı. Ön elemelerde yarışmacılar sırayla şeflere hünerlerini gösteriyor.

MasterChef 2025 sezonu resmen başladı. Ön elemelerde yarışmacılar sırayla şeflere hünerlerini gösteriyor.

Kimi yarışmacı el becerisi ile gündeme gelirken kimisi de gerilimlere neden oluyor. Ekranlarda yine gergin bir an yaşandı.

Jüri koltuğunda geçen sezonki gibi Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı yarışmada her sezon olduğu gibi sert mizacıyla tanınan Mehmet Şef'ten uyarılar gelmeye başladı.

Jüri koltuğunda geçen sezonki gibi Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı yarışmada her sezon olduğu gibi sert mizacıyla tanınan Mehmet Şef'ten uyarılar gelmeye başladı.

Mehmet Şef, yarışmada şeflerin önüne sunacağı ve çok da kritik olan yemeğini hazırlayan yarışmacının başka başka mevzular konuşmasına takıldı. Yarışmacı, Danilo Şef ile nişan töreni hakkında konuşmaya başlayınca Mehmet Şef, 'Burası magazin programı değil. Ben sizi anlamıyorum.' diye çıkıştı.

Yarışmacı Mehmet Şef'e duygusal bir anısını anlatmak istediğini belirterek söze girdi.

Yarışmacı Mehmet Şef'e duygusal bir anısını anlatmak istediğini belirterek söze girdi.

Sokakta baktığı 'Benek' adlı kedinin kendisine cesaret verdiğini ve daha sonra acı bir şekilde Benek'i kaybettiğini anlattı. Bu süreçte de MasterChef fırsatının kendisine doğduğundan bahsetti. O konuşmanın ardından tansiyon düştü.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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