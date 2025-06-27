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MasterChef’te Skandal Anlar! Mehmet Şef Protesto Etti, Yarışmacının Yemeğini Tatmadı!

MasterChef’te Skandal Anlar! Mehmet Şef Protesto Etti, Yarışmacının Yemeğini Tatmadı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
27.06.2025 - 08:42

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz akşam bir skandal yaşandı. Yeşim Karaca adlı yarışmacı yaptığı yemekle şefleri çileden çıkarmayı başardı. Yarışma sonunda ise Mehmet Şef isyan etti ve yarışmacıyı oylamak istemediğini söyleyerek yarışmacıyı protesto etti.

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MasterChef Türkiye'de bu akşam tansiyon yükseldi!

MasterChef Türkiye'de bu akşam tansiyon yükseldi!

Eleme turunda jüri karşısına çıkan yarışmacılardan Yeşim Karaca, Kastamonu mutfağına ait 'Islama' yemeğiyle şeflerin karşısına çıktı. Ancak kullandığı hazır malzemeler, Mehmet Yalçınkaya’nın öfkesine neden oldu.

Ankara’dan gelen Yeşim’e yemeği için 5 dakika süre tanındı.

Ankara’dan gelen Yeşim’e yemeği için 5 dakika süre tanındı.

Yarışma başladığında Mehmet Şef duruma hemen müdahale etti. Tavukların önceden pişmiş olduğunu ve yufkanın dışarıdan alındığını fark eden şef, “Bu nasıl bir yarışma anlayışı? Sen tavuğu pişirip mi geldin, yufkayı hazır mı aldın?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Yarışmacı durumu itiraf etmek zorunda kaldı.

Yarışmacı durumu itiraf etmek zorunda kaldı.

“Tavuğu önceden haşlayıp geldim. Yufkayı da hazır aldım çünkü burada açmak zor olurdu. Ama tavuğu burada haşlayabilirdim, haklısınız” dedi. Ancak bu açıklama Mehmet Şef’i yatıştırmadı.

8 yıldır MasterChef jüriliği yapan Mehmet Şef, yarışmacının emeğe aykırı davranışını sert bir dille eleştirdi:

8 yıldır MasterChef jüriliği yapan Mehmet Şef, yarışmacının emeğe aykırı davranışını sert bir dille eleştirdi:

“Ben bu yemeği tadamayacağım. Protesto hakkımı kullanmak istiyorum. Kimse şimdiye kadar emeksiz iş çıkarmadı. 25 dakikada içli köfte açan, döner kesen yarışmacılar var. Böyle bir yarışmanın parçası olmak istemiyorum.”

Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu da Mehmet Şef’e katılarak tadım yapmadan “Hayır” oyu verdiler.

Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu da Mehmet Şef’e katılarak tadım yapmadan “Hayır” oyu verdiler.

Yeşim Karaca, jüri kararıyla elendi. Yarışmadaki bu gerginlik, geceye damga vurdu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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