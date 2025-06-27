MasterChef’te Skandal Anlar! Mehmet Şef Protesto Etti, Yarışmacının Yemeğini Tatmadı!
MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz akşam bir skandal yaşandı. Yeşim Karaca adlı yarışmacı yaptığı yemekle şefleri çileden çıkarmayı başardı. Yarışma sonunda ise Mehmet Şef isyan etti ve yarışmacıyı oylamak istemediğini söyleyerek yarışmacıyı protesto etti.
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MasterChef Türkiye'de bu akşam tansiyon yükseldi!
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Ankara’dan gelen Yeşim’e yemeği için 5 dakika süre tanındı.
Yarışmacı durumu itiraf etmek zorunda kaldı.
8 yıldır MasterChef jüriliği yapan Mehmet Şef, yarışmacının emeğe aykırı davranışını sert bir dille eleştirdi:
Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu da Mehmet Şef’e katılarak tadım yapmadan “Hayır” oyu verdiler.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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