MasterChef’te Skandal Anlar! Mehmet Şef Protesto Etti, Yarışmacının Yemeğini Tatmadı!

Yarışma başladığında Mehmet Şef duruma hemen müdahale etti. Tavukların önceden pişmiş olduğunu ve yufkanın dışarıdan alındığını fark eden şef, “Bu nasıl bir yarışma anlayışı? Sen tavuğu pişirip mi geldin, yufkayı hazır mı aldın?” diyerek tepkisini dile getirdi.