MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Nasıl Zayıfladığını Açıkladığı Anlar Yeniden Gündem Oldu!

Geçtiğimiz sezondan beri fit görünümüyle dikkat çeken Mehmet Şef'in zayıflık sırrı seyirci tarafından merak edilirken TikTok'ta gündem olan bir video Yalçınkaya'nın bu soruya zaten yanıt verdiğini ortaya çıkardı.

2024 sezonunun ön eleme turunda bir yarışmacı adayıyla verdiği kilolar hakkında konuşan Mehmet Şef, zayıflamasına yardımcı olan şeyin limon suyu içmek olduğunu açıklamış.

''Kilo vermemin en büyük nedeni limonlu su. Bol bol limonlu su tükettiğim için kilo verdim. Ayrıca tansiyonu da dengeliyor. Ancak, ben limonlu su tüketiyorum diye herkes tüketmeli diye bir şey yok' açıklamasında bulunan Mehmet Şef'in o anları sosyal medyada yeniden gündem oldu.