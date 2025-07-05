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MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Nasıl Zayıfladığını Açıkladığı Anlar Yeniden Gündem Oldu!

MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Nasıl Zayıfladığını Açıkladığı Anlar Yeniden Gündem Oldu!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.07.2025 - 13:53

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, yıllardır yarışma programıyla karşımıza çıkıyor. Haliyle seyirci, Mehmet Şef'in gözle görülür zayıflığını fark ediyor. Geçtiğimiz sezon yarışmada zayıflama sırrını açıklayan Mehmet Şef'in o açıklaması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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7 sezondur devam eden MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi olan şef Mehmet Yalçınkaya'nın verdiği kilolar gözden kaçmıyor.

7 sezondur devam eden MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi olan şef Mehmet Yalçınkaya'nın verdiği kilolar gözden kaçmıyor.

Geçtiğimiz sezondan beri fit görünümüyle dikkat çeken Mehmet Şef'in zayıflık sırrı seyirci tarafından merak edilirken TikTok'ta gündem olan bir video Yalçınkaya'nın bu soruya zaten yanıt verdiğini ortaya çıkardı.

2024 sezonunun ön eleme turunda bir yarışmacı adayıyla verdiği kilolar hakkında konuşan Mehmet Şef, zayıflamasına yardımcı olan şeyin limon suyu içmek olduğunu açıklamış.

''Kilo vermemin en büyük nedeni limonlu su. Bol bol limonlu su tükettiğim için kilo verdim. Ayrıca tansiyonu da dengeliyor. Ancak, ben limonlu su tüketiyorum diye herkes tüketmeli diye bir şey yok' açıklamasında bulunan Mehmet Şef'in o anları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İşte Mehmet Şef'in yeniden gündem olan o anları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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