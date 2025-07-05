MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Nasıl Zayıfladığını Açıkladığı Anlar Yeniden Gündem Oldu!
MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, yıllardır yarışma programıyla karşımıza çıkıyor. Haliyle seyirci, Mehmet Şef'in gözle görülür zayıflığını fark ediyor. Geçtiğimiz sezon yarışmada zayıflama sırrını açıklayan Mehmet Şef'in o açıklaması sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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7 sezondur devam eden MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi olan şef Mehmet Yalçınkaya'nın verdiği kilolar gözden kaçmıyor.
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İşte Mehmet Şef'in yeniden gündem olan o anları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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