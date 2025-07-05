20. Sezon Onayı Alan Arka Sokaklar Kadrosuna Sevilen Oyuncu Dahil Oldu!
20. sezon onayı alan Arka Sokaklar, Türk televizyonlarının en uzun soluklu işleri arasında yer alıyor. Yeni sezon hazırlıklarına başlanan Arka Sokaklar'ın kadrosuna bomba bir isim dahil oldu. Dedikoducu Çocuk'un paylaşımına göre sevilen oyuncu, Arka Sokaklar kadrosunda yer alacak.
KAYNAK: Dedikoducu Çocuk/X
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Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, geçtiğimiz günlerde sezon finali bölümüyle ekrana geldi.
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X'te yaptığı dizi yorumculuğuyla tanınan Dedikoducu Çocuk, bombayı patlattı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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