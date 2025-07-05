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20. Sezon Onayı Alan Arka Sokaklar Kadrosuna Sevilen Oyuncu Dahil Oldu!

20. Sezon Onayı Alan Arka Sokaklar Kadrosuna Sevilen Oyuncu Dahil Oldu!

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.07.2025 - 10:01

20. sezon onayı alan Arka Sokaklar, Türk televizyonlarının en uzun soluklu işleri arasında yer alıyor. Yeni sezon hazırlıklarına başlanan Arka Sokaklar'ın kadrosuna bomba bir isim dahil oldu. Dedikoducu Çocuk'un paylaşımına göre sevilen oyuncu, Arka Sokaklar kadrosunda yer alacak.

KAYNAK: Dedikoducu Çocuk/X

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Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, geçtiğimiz günlerde sezon finali bölümüyle ekrana geldi.

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, geçtiğimiz günlerde sezon finali bölümüyle ekrana geldi.

Tam 19. kez sezon finali bölümü yayınlayan Arka Sokaklar'ın 2006 yılından beri cuma akşamlarına damga vurduğu biliniyor. 19 sezondur reytinglerinde hiçbir kayıp yaşamayan Arka Sokaklar'ın 20. sezon onayı alması artık şaşırtıcı gelmezken fenomen dizi yeni sezon hazırlıklarına başladı bile.

X'te yaptığı dizi yorumculuğuyla tanınan Dedikoducu Çocuk, bombayı patlattı.

X'te yaptığı dizi yorumculuğuyla tanınan Dedikoducu Çocuk, bombayı patlattı.

Dedikoducu Çocuk'un paylaşımına göre son dönemde yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, Arka Sokaklar'ın 20. sezonunda rol alacak. Sarp Levendoğlu'nun henüz nasıl bir karaktere hayat vereceği ise duyurulmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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