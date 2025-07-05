Kim Milyoner Olmak İster'de Acele Eden Yarışmacı, Milyonluk Soruyu Kıl Payı Kaçırdı
atv ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümündeki aceleci yarışmacı, aldığı kararlar milyonları kaçırdı. 500 bin TL'lik soruda riske giren yarışmacı, aceleci tavrıyla 1 milyon TL'lik soruyu göremeyerek elendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne aceleci yarışmacı damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Antofobi nedir?" sorusuna "Karınca korkusu" yanıtını veren yarışmacı, doğru yanıtın "Çiçek korkusu" olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın