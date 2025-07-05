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Kim Milyoner Olmak İster'de Acele Eden Yarışmacı, Milyonluk Soruyu Kıl Payı Kaçırdı

Kim Milyoner Olmak İster'de Acele Eden Yarışmacı, Milyonluk Soruyu Kıl Payı Kaçırdı

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.07.2025 - 09:05

atv ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümündeki aceleci yarışmacı, aldığı kararlar milyonları kaçırdı. 500 bin TL'lik soruda riske giren yarışmacı, aceleci tavrıyla 1 milyon TL'lik soruyu göremeyerek elendi.

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Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne aceleci yarışmacı damga vurdu.

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne aceleci yarışmacı damga vurdu.

Verdiği yanıtlarla 500 bin TL değerindeki soruya kadar ilerleyen yarışmacı, 1 milyon TL tutarındaki soruyu açtırmak için dakikalar sayıyordu. 11. soruda fobiler hakkında bir soruyla karşılaşan yarışmacı çekilmek yerine riske girerek doğrudan yanıt verdi.

"Antofobi nedir?" sorusuna "Karınca korkusu" yanıtını veren yarışmacı, doğru yanıtın "Çiçek korkusu" olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradı.

"Antofobi nedir?" sorusuna "Karınca korkusu" yanıtını veren yarışmacı, doğru yanıtın "Çiçek korkusu" olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradı.

Eğer bilseydi Milyoner'de 1 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanacak olan yarışmacı, soruya yanlış yanıtı verince 500 bin TL'den bir anda 50 bin TL'ye düştü.

Yarışmacı, 50 bin TL değerindeki çeki alarak Milyoner'e veda etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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