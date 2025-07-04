Kızılcık Şerbeti Senaristlerinden İddialı 4. Sezon Paylaşımı Geldi!
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden Kızılcık Şerbeti, mayıs ayında 3. sezon finaliyle ekrana gelmişti. Eylül ayına kadar ekranlara ara veren Şerbo'nun yeni sezonunda neler olacağı seyirciyi şimdiden heyecanlandırırken Kızılcık Şerbeti senaristlerinden 4. sezona dair iddialı bir paylaşım geldi.
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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon onayı alarak büyük bir başarıya imza attı.
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Kızılcık Şerbeti senaristleri Zeynep Gür, Melis Civelek ve Merve Göntem, bir araya gelerek 4. sezon paylaşımı yaptı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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