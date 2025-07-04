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Kızılcık Şerbeti Senaristlerinden İddialı 4. Sezon Paylaşımı Geldi!

Kızılcık Şerbeti Senaristlerinden İddialı 4. Sezon Paylaşımı Geldi!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.07.2025 - 22:25

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden Kızılcık Şerbeti, mayıs ayında 3. sezon finaliyle ekrana gelmişti. Eylül ayına kadar ekranlara ara veren Şerbo'nun yeni sezonunda neler olacağı seyirciyi şimdiden heyecanlandırırken Kızılcık Şerbeti senaristlerinden 4. sezona dair iddialı bir paylaşım geldi.

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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon onayı alarak büyük bir başarıya imza attı.

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon onayı alarak büyük bir başarıya imza attı.

Üç sezon boyunca reytinglerini arttırmaya devam eden Kızılcık Şerbeti, her sezon finali bölümüyle heyecanı doruğa çıkarıyor. 3. sezon finalinde de ortalığın bir hayli karıştığı Şerbo'da Mustafa ailesine silah çekip annesinin ölümünden herkesi sorumlu tutmuştu. Kızılcık Şerbeti'nde kimin ölüp kimin kalacağına dair soru işaretleri devam ederken Birsen Altuntaş, Şerbo kadrosundan 4 oyuncunun ayrıldığını açıklamıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde başka hangi oyuncuların ayrılacağı henüz bilinmiyor, fakat Şerbo senaristleri yaptıkları paylaşımla yeni sezonun son derece iddialı geldiğini duyurdu.

Kızılcık Şerbeti senaristleri Zeynep Gür, Melis Civelek ve Merve Göntem, bir araya gelerek 4. sezon paylaşımı yaptı.

Kızılcık Şerbeti senaristleri Zeynep Gür, Melis Civelek ve Merve Göntem, bir araya gelerek 4. sezon paylaşımı yaptı.

Merve Göntem'in Instagram'ından yapılan paylaşımda Göntem, 'Kızılcık Şerbeti 4. sezon yükleniyor. Hem tanıdık hem çok yeni' ifadelerini kullandı.

Bakalım Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda neler olacak?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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