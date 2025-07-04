onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'ın Oyuncusu Bahar Dizisinin Başrolü Oldu!

Kızıl Goncalar'ın Oyuncusu Bahar Dizisinin Başrolü Oldu!

Kızıl Goncalar Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.07.2025 - 19:43

Eylül ayında başlayacak yeni sezon için sezon finali yapan dizilerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan biri de Bahar dizisi oldu. Başrollerden Mehmet Yılmaz Ak'ın kadrosundan ayrıldığı Bahar dizisine hangi oyuncuların dahil olacağı merak konusu olurken Birsen Altuntaş, Kızıl Goncalar'ın sevilen oyuncusunun Bahar'ın başrolü olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 3. sezon onayı alan diziler arasında yer aldı.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 3. sezon onayı alan diziler arasında yer aldı.

3. sezona giderken kadrosunda bazı değişikliklerin yaşandığı Bahar dizisinin başrolü Mehmet Yılmaz Ak, kadroya veda ederek herkesi şaşırtmıştı. Haliyle Bahar dizisinde başrollerden biri olan Mehmet Yılmaz Ak'ın yerini dolduracak ismin kim olacağı merak konusu olmuştu. Birsen Altuntaş, büyük bombayı patlattı!

Kızıl Goncalar dizisinde Naim karakteriyle izlediğimiz Mert Turak, Bahar dizisinin başrolü oldu!

Kızıl Goncalar dizisinde Naim karakteriyle izlediğimiz Mert Turak, Bahar dizisinin başrolü oldu!

Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın yeni sezon senaryosunu yazacağı dizinin kadrosuna dahil olan Mert Turak'ın rolü hakkında şu an herhangi bir bilgi yok.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın