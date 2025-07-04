Kızıl Goncalar'ın Oyuncusu Bahar Dizisinin Başrolü Oldu!
Eylül ayında başlayacak yeni sezon için sezon finali yapan dizilerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan biri de Bahar dizisi oldu. Başrollerden Mehmet Yılmaz Ak'ın kadrosundan ayrıldığı Bahar dizisine hangi oyuncuların dahil olacağı merak konusu olurken Birsen Altuntaş, Kızıl Goncalar'ın sevilen oyuncusunun Bahar'ın başrolü olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 3. sezon onayı alan diziler arasında yer aldı.
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Kızıl Goncalar dizisinde Naim karakteriyle izlediğimiz Mert Turak, Bahar dizisinin başrolü oldu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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