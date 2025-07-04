Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'lı "Çarpıntı" Dizisine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!
Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrıldıktan sonra OGM Pictures'ın iddialı dizisi Çarpıntı'nın başrolü olan Sibel Taşçıoğlu'na başrolde eşlik edecek ismin Deniz Çakır olduğu açıklanmıştı. Birsen Altuntaş bu defa dizide Deniz Çakır'ın partneri olacak oyuncuyu duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinin başında "Çarpıntı" yer alıyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Okan Çabalar, Çarpıntı'nın Okan'ı oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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