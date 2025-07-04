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Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'lı "Çarpıntı" Dizisine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!

Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'lı "Çarpıntı" Dizisine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.07.2025 - 18:55

Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrıldıktan sonra OGM Pictures'ın iddialı dizisi Çarpıntı'nın başrolü olan Sibel Taşçıoğlu'na başrolde eşlik edecek ismin Deniz Çakır olduğu açıklanmıştı. Birsen Altuntaş bu defa dizide Deniz Çakır'ın partneri olacak oyuncuyu duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Star TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinin başında "Çarpıntı" yer alıyor.

Star TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinin başında "Çarpıntı" yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın rol alacağı Çarpıntı, henüz hazırlıklara devam edilmesine rağmen sosyal medyanın gündeminde düşmüyor. 

Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın bambaşka hayatları olan iki anneye hayat vereceği dizinin konusu son derece ilgi çekici olurken Birsen Altuntaş, Çarpıntı dizisi kadrosuna yeni bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Okan Çabalar, Çarpıntı'nın Okan'ı oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Okan Çabalar, Çarpıntı'nın Okan'ı oldu.

Deniz Çakır'ın partneri olan Okan Çabalar, Çarpıntı dizisinde Çakır'ın canlandıracağı Hülya'nın emlakçı sevgilisi Okan olarak karşımıza çıkacak!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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