onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
NOW'ın İddialı Yaz Dizisi İçin Final Kararı Alındı!

NOW'ın İddialı Yaz Dizisi İçin Final Kararı Alındı!

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.07.2025 - 17:27

Yaz sezonunda iki yaz dizisi ekrana geldi. Bunlardan biri düşük reyting oranları sebebiyle final kararıyla karşı karşıya geldi. NOW'ın iddialı yaz dizisi için final kararı alındığını Birsen Altuntaş duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaz sezonunda eski yıllardaki gibi cıvıl cıvıl yaz dizileri artık yayınlanmıyor. Yine de NOW ve atv, 2025 yılında yaz dizisi yayınlayan kanallar arasında yer aldı.

Yaz sezonunda eski yıllardaki gibi cıvıl cıvıl yaz dizileri artık yayınlanmıyor. Yine de NOW ve atv, 2025 yılında yaz dizisi yayınlayan kanallar arasında yer aldı.

NOW, Çift Kişilik Oda dizisiyle Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ı bir araya getirirken atv, Burak Aksak'ın yazdığı sıcak aile dizisi Aile Saadeti'ni yayınlama kararı aldı.

Birsen Altuntaş, yaz sezonunda düşük reytinglerle karşılaşan dizilerin akıbeti hakkında yazdı ve NOW'ın iddialı yaz dizisi hakkındaki üzücü kararı duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çift Kişilik Oda dizisi için final kararı alındı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çift Kişilik Oda dizisi için final kararı alındı.

Reytinglerde beklenilen başarıyı sağlayamayan Çift Kişilik Oda dizisinin 8. bölümüyle beraber ekranlara veda etmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın