NOW'ın İddialı Yaz Dizisi İçin Final Kararı Alındı!
Yaz sezonunda iki yaz dizisi ekrana geldi. Bunlardan biri düşük reyting oranları sebebiyle final kararıyla karşı karşıya geldi. NOW'ın iddialı yaz dizisi için final kararı alındığını Birsen Altuntaş duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yaz sezonunda eski yıllardaki gibi cıvıl cıvıl yaz dizileri artık yayınlanmıyor. Yine de NOW ve atv, 2025 yılında yaz dizisi yayınlayan kanallar arasında yer aldı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çift Kişilik Oda dizisi için final kararı alındı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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