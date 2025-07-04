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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Diziden Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı!

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Diziden Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.07.2025 - 18:14

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde iki sezon boyuna Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, aniden diziden ayrılmıştı. Çimen'in Erasmus'a gittiği bir hikayeyle diziden ayrılan Türkmen'in Şerbo'dan ayrılık sebebi merak konusuydu. Saba Tümer'in programına konuk olan Türkmen, sonunda Şerbo'dan ayrılık sebebini açıkladı.

KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e

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Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ilk iki sezon Çimen'i canlandıran Selin Türkmen, Saba Tümer'in programına konuk oldu.

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ilk iki sezon Çimen'i canlandıran Selin Türkmen, Saba Tümer'in programına konuk oldu.

Kıvılcım'ın kızı Çimen'i canlandıran Selin Türkmen'in hikayesi ikinci sezonda Erasmus'a giderek sonlanmıştı. Saba Tümer'in programında Kızılcık Şerbeti hakkında konuşan Selin Türkmen, dizi kadrosundan ayrılışı hakkındaki soruyu da yanıtladı.

Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık sebebini ilk kez açıkladı.

Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık sebebini ilk kez açıkladı.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılış sebebini açıklayan Türkmen 'Yapımla ortak karardı. Senaryo bunu gerektiriyordu. Gayet güzel bir şekilde ayrıldık' ifadelerini kullandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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