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Bomba Anlaşma: Kıvanç Tatlıtuğ, İddialı Dizinin Başrolü Oldu!

Bomba Anlaşma: Kıvanç Tatlıtuğ, İddialı Dizinin Başrolü Oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.07.2025 - 20:45

Aile dizisinin ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un televizyona ne zaman geri döneceği merak konusuydu. Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler film serisinin dizisinde rol alacağı bilinen Tatlıtuğ'un televizyon dizisi projelerine sıcak bakmadığı bilinirken OGM Picture büyük bombayı patlattı. Kıvanç Tatlıtuğ, Star TV'nin iddialı dizisi Olasılıksız'ın başrolü oldu!

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Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ'un televizyona ne zaman geri döneceği merak ediliyordu.

Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ'un televizyona ne zaman geri döneceği merak ediliyordu.

Son olarak Serenay Sarıkaya'yla Show TV'de yayınlanan Aile dizisinde izlediğimiz Tatlıtuğ, sonrasında verdiği röportajlarda televizyon dizisi projelerine sıcak bakmadığını belirtmişti.

Bu yaz Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler film serisinin dizisinde Sarı Saruhan rolüne tekrardan hayat vereceği bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, bomba bir anlaşmaya imza attı.

Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezonun en iddialı işlerinden Olasılıksız'ın başrolü oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezonun en iddialı işlerinden Olasılıksız'ın başrolü oldu.

Adam Fawer'in aynı adlı kült romanından uyarlanan dizide Kıvanç Tatlıtuğ, bir üniversite eğitim görevlisi olarak çalışan olasılık uzmanı David Caine karakterine hayat verecek. 

Öte yandan Olasılıksız dizisinin senaryosu Kızıl Goncalar'dan tanıdığımız Necati Şahin'e emanet edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Olasılıksız dizisinin başrolü olacağı bu videoyla duyuruldu:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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