Bomba Anlaşma: Kıvanç Tatlıtuğ, İddialı Dizinin Başrolü Oldu!
Aile dizisinin ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un televizyona ne zaman geri döneceği merak konusuydu. Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler film serisinin dizisinde rol alacağı bilinen Tatlıtuğ'un televizyon dizisi projelerine sıcak bakmadığı bilinirken OGM Picture büyük bombayı patlattı. Kıvanç Tatlıtuğ, Star TV'nin iddialı dizisi Olasılıksız'ın başrolü oldu!
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Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ'un televizyona ne zaman geri döneceği merak ediliyordu.
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Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezonun en iddialı işlerinden Olasılıksız'ın başrolü oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ'un Olasılıksız dizisinin başrolü olacağı bu videoyla duyuruldu:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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