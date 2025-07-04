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Bereketli Topraklar İçin Başrol Teklifi Giden Deniz Baysal Kararını Verdi!

Bereketli Topraklar İçin Başrol Teklifi Giden Deniz Baysal Kararını Verdi!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.07.2025 - 21:30

Uzak Şehir'in ardından aşiret dizisi furyası tam gaz devam ediyor. Show TV'de yayınlanacak Bereketli Topraklar dizisi de yeni sezonda yayında olacak aşiret dizilerinin başında yer alıyor. Engin Akyürek'in başrolde yer aldığı Bereketli Topraklar'ın kadın başrolü için Deniz Baysal'a teklif gitmişti. Deniz Baysal, sonunda kararını verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir sayesinde yeni yayın döneminde epey aşiret dizisi izleyeceğiz.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir sayesinde yeni yayın döneminde epey aşiret dizisi izleyeceğiz.

Son 5 yılın reyting rekorunu bir çırpıda silip süpüren Uzak Şehir, özellikle başrol oyuncuların uyumuyla aldı yürüdü. Asmalı Konak gibi dizilere aşina olan seyirciye ilaç gibi gelen Uzak Şehir'in ardından pek çok kanal yeni sezon için aşiret dizisi hazırlığına başladı. Bunlardan biri de Show TV oldu!

Show TV'nin yeni sezon için hazırladığı en iddialı işlerin başında yer alan Bereketli Topraklar için Engin Akyürek'le anlaşmaya varılırken kadın başrol için Deniz Baysal'a teklif gitmişti. Deniz Baysal, gelen teklife sonunda yanıt verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Baysal, Süreç Film'le şartlarda anlaşamadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Baysal, Süreç Film'le şartlarda anlaşamadı.

Altuntaş, Deniz Baysal'ın Bereketli Topraklar dizisinin başrol teklifini reddettiğini duyururken dizinin başrol kadını için şu an başka bir isimle görüşme yapılmadığını belirtti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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