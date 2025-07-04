Bereketli Topraklar İçin Başrol Teklifi Giden Deniz Baysal Kararını Verdi!
Uzak Şehir'in ardından aşiret dizisi furyası tam gaz devam ediyor. Show TV'de yayınlanacak Bereketli Topraklar dizisi de yeni sezonda yayında olacak aşiret dizilerinin başında yer alıyor. Engin Akyürek'in başrolde yer aldığı Bereketli Topraklar'ın kadın başrolü için Deniz Baysal'a teklif gitmişti. Deniz Baysal, sonunda kararını verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir sayesinde yeni yayın döneminde epey aşiret dizisi izleyeceğiz.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Baysal, Süreç Film'le şartlarda anlaşamadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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