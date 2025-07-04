Bereketli Topraklar İçin Başrol Teklifi Giden Deniz Baysal Kararını Verdi!

Son 5 yılın reyting rekorunu bir çırpıda silip süpüren Uzak Şehir, özellikle başrol oyuncuların uyumuyla aldı yürüdü. Asmalı Konak gibi dizilere aşina olan seyirciye ilaç gibi gelen Uzak Şehir'in ardından pek çok kanal yeni sezon için aşiret dizisi hazırlığına başladı. Bunlardan biri de Show TV oldu!

Show TV'nin yeni sezon için hazırladığı en iddialı işlerin başında yer alan Bereketli Topraklar için Engin Akyürek'le anlaşmaya varılırken kadın başrol için Deniz Baysal'a teklif gitmişti. Deniz Baysal, gelen teklife sonunda yanıt verdi.