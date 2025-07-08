İz Bile Yok! MasterChef'te Yüzü Kızgın Yağla Yanan Beyza, Nasıl İyileştiğini Açıkladı

'Ben fotoğrafları paylaşmadım çünkü fotoğraflar çok kötü. Birine gösterdiğimde biz bu kadar beklemiyorduk diyorlar. Ama o kadar güzel tedavi gördüm ki ben de şok oldum yani. Bir de ben hastanedeyken doktorum senden beter bir kız gelmişti, o kız hiçbir şey yokmuş gibi geri çıktı bu hastaneden demişti. Sen de öyle çıkacaksın demişti. Helal olsun yani diyecek bir şey yok. Yüzümü hastaneye gittiğimde gördüm.'