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İz Bile Yok! MasterChef'te Yüzü Kızgın Yağla Yanan Beyza, Nasıl İyileştiğini Açıkladı

İz Bile Yok! MasterChef'te Yüzü Kızgın Yağla Yanan Beyza, Nasıl İyileştiğini Açıkladı

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.07.2025 - 17:40

MasterChef Türkiye 2024 yarışmacılarından Beyza Huri Aydın'ın yüzü kızgın yağla yanmıştı. MasterChef'in dış çekim oyununda yüzü yanan Beyza, iki haftalık tedavinin ardından yüzünde iz olmadan geri dönmüştü. Beyza, nasıl bu kadar hızlı iyileştiğine dair açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Chf Kaan/ YouTube

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MasterChef 2024'ün en korkutan olaylarından biri yarışmacılardan Beyza'nın dış çekim oyununda yüzünü yakması olmuştu.

MasterChef 2024'ün en korkutan olaylarından biri yarışmacılardan Beyza'nın dış çekim oyununda yüzünü yakması olmuştu.

Tepsiyi tek başına çevirmeye çalışırken yüzüne kızgın yağ gelen Beyza'nın yüzü yanmış ve haftalarca hastanede tedavi görmüştü. Yarışmaya geri döndüğünde yüzünde hiçbir iz olmaması seyirciyi son derece şaşırtırken sosyal medyada söz konusu kazanın aslında yaşanmadığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

MasterChef yarışmacısı Kaan'ın YouTube kanalına konuk olan Beyza Huri Aydın, iyileşme sürecini ve hastanede yaşadıklarını tüm detaylarıyla ilk kez anlattı.

MasterChef Kaan, "Beyza'nın yüzü yanmamış" diyenlere "Siz deli misiniz?" derken Beyza o süreci şu sözlerle anlattı:

MasterChef Kaan, "Beyza'nın yüzü yanmamış" diyenlere "Siz deli misiniz?" derken Beyza o süreci şu sözlerle anlattı:

'Ben fotoğrafları paylaşmadım çünkü fotoğraflar çok kötü. Birine gösterdiğimde biz bu kadar beklemiyorduk diyorlar. Ama o kadar güzel tedavi gördüm ki ben de şok oldum yani. Bir de ben hastanedeyken doktorum senden beter bir kız gelmişti, o kız hiçbir şey yokmuş gibi geri çıktı bu hastaneden demişti. Sen de öyle çıkacaksın demişti. Helal olsun yani diyecek bir şey yok. Yüzümü hastaneye gittiğimde gördüm.'

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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