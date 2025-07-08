İz Bile Yok! MasterChef'te Yüzü Kızgın Yağla Yanan Beyza, Nasıl İyileştiğini Açıkladı
MasterChef Türkiye 2024 yarışmacılarından Beyza Huri Aydın'ın yüzü kızgın yağla yanmıştı. MasterChef'in dış çekim oyununda yüzü yanan Beyza, iki haftalık tedavinin ardından yüzünde iz olmadan geri dönmüştü. Beyza, nasıl bu kadar hızlı iyileştiğine dair açıklamalarda bulundu.
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MasterChef 2024'ün en korkutan olaylarından biri yarışmacılardan Beyza'nın dış çekim oyununda yüzünü yakması olmuştu.
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MasterChef Kaan, "Beyza'nın yüzü yanmamış" diyenlere "Siz deli misiniz?" derken Beyza o süreci şu sözlerle anlattı:
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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