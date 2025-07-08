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Mina Derman, Sahipsizler Oyuncularının Memleketlerini Tahmin Etmeye Çalıştı

Mina Derman, Sahipsizler Oyuncularının Memleketlerini Tahmin Etmeye Çalıştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.07.2025 - 13:34

Star TV’de yayınlanan Sahipsizler dizisi, sezon finaliyle gönüllere taht kurarak bir süreliğine ekranlardan ayrıldı. Devran karakterinin diziye girmesiyle birlikte Azize ile olan aşk hikayeleri seyircileri etki altına almıştı. Şimdiyse dizinin Melis karakterine hayat veren ismi Mina Derman Onedio YouTube’un konuğu oldu. Genç oyuncu, set arkadaşlarının memleketleriyle sınandı!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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