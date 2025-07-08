Tuvalet Sevincinden Elma İçin Ağlayana Ünlülerin Garip Zevklerini Sıraladık
Hepimizin kendine özgü garip alışkanlıkları, zevkleri var. Ancak ünlüler göz önünde oldukları için onların garip zevkleri bi’ dile düştü mü dönüşü olmuyor. Onedio YouTube’da ünlülerin garip zevkleri sıralandı. Kimi tuvalete gidince seviniyor, kimi elma yiyemezse ağlıyordu… Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günde 50 bardak çay içmek de biraz şov olmuş diyoruz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın