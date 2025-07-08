Tuvalet Sevincinden Elma İçin Ağlayana Ünlülerin Garip Zevklerini Sıraladık

Hepimizin kendine özgü garip alışkanlıkları, zevkleri var. Ancak ünlüler göz önünde oldukları için onların garip zevkleri bi’ dile düştü mü dönüşü olmuyor. Onedio YouTube’da ünlülerin garip zevkleri sıralandı. Kimi tuvalete gidince seviniyor, kimi elma yiyemezse ağlıyordu… Gelin detaylara geçelim!