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Tuvalet Sevincinden Elma İçin Ağlayana Ünlülerin Garip Zevklerini Sıraladık

Tuvalet Sevincinden Elma İçin Ağlayana Ünlülerin Garip Zevklerini Sıraladık

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.07.2025 - 09:23

Hepimizin kendine özgü garip alışkanlıkları, zevkleri var. Ancak ünlüler göz önünde oldukları için onların garip zevkleri bi’ dile düştü mü dönüşü olmuyor. Onedio YouTube’da ünlülerin garip zevkleri sıralandı. Kimi tuvalete gidince seviniyor, kimi elma yiyemezse ağlıyordu… Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Günde 50 bardak çay içmek de biraz şov olmuş diyoruz!

Günde 50 bardak çay içmek de biraz şov olmuş diyoruz!

Siz en çok hangisine şaşırdınız? Yorumlarda buluşalım! Kendi ilginç alışkanlıklarınızı paylaşmak isterseniz de buradayız.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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