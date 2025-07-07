5-6-7 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Kimi Adliyede, Kimi Sosyal Medyada!
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Tatlıtuğ Ailesi Tatilde!
AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı'nın Tepki Çeken Anketine Müjde Uzman da Sessiz Kalmadı!
Yapay Zeka İle Oluşturulmuş Hastane Fotoğrafı Bergüzar Korel'i Çıldırttı!
Hayatını Kaybeden Nihal Candan'ın Annesi Umut Candan Açıklamalarıyla Şoke Etti!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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