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5-6-7 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

5-6-7 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.07.2025 - 00:16

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Kimi Adliyede, Kimi Sosyal Medyada!

Kimi Adliyede, Kimi Sosyal Medyada!

Mahkeme günü Ayşe Barım için ünlüler adliyeye akın ederken, gidemeyen ünlü isimlerde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla desteklerini gösterdi.

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Tatlıtuğ Ailesi Tatilde!

Tatlıtuğ Ailesi Tatilde!

Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe Bodrum'da Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin tatiline dahil oldu. Kurt Efe ve Yamantürk ailesinin minik kızları Mercan plajda oyunlar oynarken Dizer ve Yamantürk ailesi de sohbet etti.

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AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı'nın Tepki Çeken Anketine Müjde Uzman da Sessiz Kalmadı!

AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı'nın Tepki Çeken Anketine Müjde Uzman da Sessiz Kalmadı!

AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı, X hesabında açtığı anketle gündem olmuştu. Ankette “Kanlı 1923 darbesi” ifadesini kullanan Çamlı’ya sosyal medyada gelen tepkilerin yanı sıra ünlü oyuncu Müjde Uzman'dan da tepki geldi.

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Yapay Zeka İle Oluşturulmuş Hastane Fotoğrafı Bergüzar Korel'i Çıldırttı!

Yapay Zeka İle Oluşturulmuş Hastane Fotoğrafı Bergüzar Korel'i Çıldırttı!

Yapay zeka ile hazırlanmış fotoğraflar ve videolar son dönemde gerçeği ile ayırt edilmesi zor hale geldi biliyorsunuz ki. Bergüzar Korel de kendisiyle ilgili hazırlanan sahte hastane fotoğrafına sert tepki gösterdi.

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Hayatını Kaybeden Nihal Candan'ın Annesi Umut Candan Açıklamalarıyla Şoke Etti!

Hayatını Kaybeden Nihal Candan'ın Annesi Umut Candan Açıklamalarıyla Şoke Etti!

Anoreksiya hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Umut Candan'ın 'Bahar acil evlenmeli ve Nihal'i doğurmalı' sözleri gündem oldu.

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Nazlı Sabancı Kızının İsminin Tamamını Artık Kullanmayı Bıraktı!

Nazlı Sabancı Kızının İsminin Tamamını Artık Kullanmayı Bıraktı!

Sabancı'ların gelini Nazlı Sabancı'nın kaynanası Arzu Sabancı ile araları açık mı? Kızına Arzu Alara ismini koyan Nazlı Sabancı son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarında Arzu ismini kullanmaması dikkat çekti.

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Ece Erken ve Sinan Akçıl'ın Aşkı Kısa Sürdü!

Ece Erken ve Sinan Akçıl'ın Aşkı Kısa Sürdü!

Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları ortaya çıkan Ece Erken ve Sinan Akçıl'ın ayrıldığı konuşuldu.

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Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun Tatilde Araba Kazası Geçirdi!

Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun Tatilde Araba Kazası Geçirdi!

Sosyal medya paylaşımları, açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen fenomen isim Mika Raun ağzı yüzü kan içinde halini paylaşarak araba kazası geçirdiğini açıkladı.

Sahnede Düştü!

Sahnede Düştü!

Popstar yarışmasıyla hayatımıza giren ve Gassal dizisindeki performansıyla son dönemde çok konuşulan Bayhan, konserde şarkı söylerken düştü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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