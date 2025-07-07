Adliyeye Gidemeyenler Sosyal Medyadan Destek Verdi: Ayşe Barım İçin Paylaşım Yapan Ünlüler!
Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıktı. Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Menajer Ayşe Barım’a destek olmak için oyuncular Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Bergüzar Korel ve Birce Akalay adliye koridorlarında görüntülendi. Adliyeye gidemeyen ünlüler de sosyal medyadan paylaşımlarla desteklerini gösterdi.
İşte o ünlüler ve paylaşımları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddiasıyla hakkında ağır suçlamalar yöneltilen menajer Ayşe Barım, 27 Ocak’ta tutuklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elbette sadece adliyede değil, sosyal medyada da destek mesajları eksik olmadı.
Aslı Enver
Devrim Özkan
Sinem Kobal
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pınar Deniz
Nehir Erdoğan
Ahmet Rıfat Sungar
Birce Akalay
Devrim Özkan
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın