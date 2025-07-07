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Adliyeye Gidemeyenler Sosyal Medyadan Destek Verdi: Ayşe Barım İçin Paylaşım Yapan Ünlüler!

Adliyeye Gidemeyenler Sosyal Medyadan Destek Verdi: Ayşe Barım İçin Paylaşım Yapan Ünlüler!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.07.2025 - 13:37

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıktı. Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Menajer Ayşe Barım’a destek olmak için oyuncular Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Bergüzar Korel ve Birce Akalay adliye koridorlarında görüntülendi. Adliyeye gidemeyen ünlüler de sosyal medyadan paylaşımlarla desteklerini gösterdi. 

İşte o ünlüler ve paylaşımları...

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Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddiasıyla hakkında ağır suçlamalar yöneltilen menajer Ayşe Barım, 27 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddiasıyla hakkında ağır suçlamalar yöneltilen menajer Ayşe Barım, 27 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkan Barım için savcılık tam 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. İddialara göre Barım, Gezi sürecinde sanatçılarla bağlantı kurup eylemleri planlayan isimlerden biriydi ve medya aracılığıyla da kamuoyunu yönlendirdi.

Duruşma sabah saatlerinde başlarken, Ayşe Barım’ı yalnız bırakmak istemeyen oyuncular adliye koridorlarına akın etti. Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Bergüzar Korel ve Birce Akalay, menajerlerine destek için oradaydı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Elbette sadece adliyede değil, sosyal medyada da destek mesajları eksik olmadı.

Elbette sadece adliyede değil, sosyal medyada da destek mesajları eksik olmadı.

Birçok oyuncu dostu Ayşe Barım için “Yanındayız” mesajları paylaştı. 

İşte o paylaşımlar...

Aslı Enver

Aslı Enver

Devrim Özkan

Devrim Özkan

Sinem Kobal

Sinem Kobal
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Pınar Deniz

Pınar Deniz

Nehir Erdoğan

Nehir Erdoğan

Ahmet Rıfat Sungar

Ahmet Rıfat Sungar

Birce Akalay

Birce Akalay

Devrim Özkan

Devrim Özkan

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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