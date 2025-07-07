Adliyeye Gidemeyenler Sosyal Medyadan Destek Verdi: Ayşe Barım İçin Paylaşım Yapan Ünlüler!

Bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkan Barım için savcılık tam 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. İddialara göre Barım, Gezi sürecinde sanatçılarla bağlantı kurup eylemleri planlayan isimlerden biriydi ve medya aracılığıyla da kamuoyunu yönlendirdi.

Duruşma sabah saatlerinde başlarken, Ayşe Barım’ı yalnız bırakmak istemeyen oyuncular adliye koridorlarına akın etti. Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Bergüzar Korel ve Birce Akalay, menajerlerine destek için oradaydı.