Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Bergüzar Korel ve Birce Akalay, Ayşe Barım İçin Adliyede!
Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı. Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Menajer Ayşe Barım’a destek olmak için oyuncular Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Bergüzar Korel ve Birce Akalay adliye koridorlarında görüntülendi.
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“Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” iddialarıyla suçlanan menajer Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında.
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Menajer Ayşe Barım’a destek olmak isteyen arkadaşları adliyede! (Video: Dilek Yaman Demir - Ekol TV)
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Halit Ergenç
Hande Erçel
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Birce Akalay - Hakan Kurtaş
Serenay Sarıkaya - Merve Dizdar
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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