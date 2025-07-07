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Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Bergüzar Korel ve Birce Akalay, Ayşe Barım İçin Adliyede!

Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Bergüzar Korel ve Birce Akalay, Ayşe Barım İçin Adliyede!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2025 - 10:16 Son Güncelleme: 07.07.2025 - 11:50

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı. Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Menajer Ayşe Barım’a destek olmak için oyuncular Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Bergüzar Korel ve Birce Akalay adliye koridorlarında görüntülendi.

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“Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” iddialarıyla suçlanan menajer Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında.

“Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” iddialarıyla suçlanan menajer Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında.

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanan oyuncu menajeri Ayşe Barım'ın davasının ilk duruşması bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. 

Barım, protestoların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve 27 Ocak'ta tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Barım’ın 'Gezi sürecinde sanatçıları organize ettiği, medya yoluyla kamuoyunu yönlendirdiği ve eylemlerin organizasyonuna katkı sunduğu' öne sürülüyor.

Menajer Ayşe Barım’a destek olmak isteyen arkadaşları adliyede! (Video: Dilek Yaman Demir - Ekol TV)

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Halit Ergenç

Halit Ergenç

Hande Erçel

Hande Erçel
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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