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Büyük Aşk 3 Gün Sürdü: Ece Erken, Yerlere Göklere Sığdıramadığı "Eniştesi" Sinan Akçıl'ı Tekte Sildi!

Büyük Aşk 3 Gün Sürdü: Ece Erken, Yerlere Göklere Sığdıramadığı "Eniştesi" Sinan Akçıl'ı Tekte Sildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.07.2025 - 22:29

Birkaç gün önce Sinan Akçıl'la aşk yaşadığı ortaya çıkan ve 'Enişte' meselesi sebebiyle de tepki çeken Ece Erken, aşkı bizzat kendisi duyurmuş 'Bırakın mutlu olayım' demişti. 

Ne olduysa oldu, Ece Erken'in Sinan Akçıl'ı takipten çıktığı fark edildi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

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Birkaç gün önce, çok değil, magazini sallayan bir aşk dedikodusu çıkmıştı. Üstelik altı da boş çıkmamıştı!

Birkaç gün önce, çok değil, magazini sallayan bir aşk dedikodusu çıkmıştı. Üstelik altı da boş çıkmamıştı!

Havaalanında el ele görüntülenen Sinan Akçıl ve Ece Erken, hepimizi beklemediğimiz yerden vurmuş, 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir aşka imza atmıştı. 

Ece Erken'in yıllar önce Sinan Akçıl'ı konuk ettiği programda 'Eniştem' diyerek kendisine seslendiği anlar sosyal medyada hızla yayılınca Ece Erken'in yeni lakabı 'enişteci' olmuş, bir dönem kanka gibi takılan ikilinin bir anda aşk yaşmaya başlaması tepki çekmişti.

İlk açıklama Sinan Akçıl'dan geldi. Belli belirsiz bir yorumda bulunan ve "Ben konuşulmayı severim" diyen Akçıl, aşkı doğrulamamıştı ama yalanlamamıştı da...

İlk açıklama Sinan Akçıl'dan geldi. Belli belirsiz bir yorumda bulunan ve "Ben konuşulmayı severim" diyen Akçıl, aşkı doğrulamamıştı ama yalanlamamıştı da...

Birkaç saat içerisinde aşkı belgeleyen ilk kare Ece Erken'den geldi. Tüm eleştirilere kulak kapamak istediğini çünkü çok mutlu olduğunu söyleyen Ece Erken, 'Bırakın şimdilik mutlu olayım' açıklamasında bulunmuş, Sinan Akçıl'ı öpücüklere boğduğu bir poz paylaşmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bir anda ne oldu bilemiyoruz ama az önce Ece Erken'in sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik dikkat çekti!

Bir anda ne oldu bilemiyoruz ama az önce Ece Erken'in sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik dikkat çekti!

Sinan Akçıl cephesinde henüz bir değişiklik yok, Akçıl hala geçtiğimiz günlerde korumaya geçtiği Ece Erken'i hala takip ediyor. 

Fakat aynı durum Ece Erken için geçerli değil. Ece Erken, yaklaşık birkaç saat önce Sinan Akçıl'ı takipten çıktı. Engellediğini söyleyenler de var hatta!

Haliyle takipten çıkma meselesi sosyal medyada hızla yayılınca çiçeği burnunda 3 günlük çiftimizin alay konusu haline gelmesi de kaçınılmaz oldu.

Bu sırada konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmayan Ece Erken, yıllardır peşine bırakmayan takıntılı hayranından dert yandı.

Bu sırada konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmayan Ece Erken, yıllardır peşine bırakmayan takıntılı hayranından dert yandı.

'Şimdiden Sinan'ın kardeşlerine kadar yazıyor' gibi açıklamalarda bulundu... 

Gerçekten aşk bitti de arkadaşız deyip tam destek modunda mı takılacaklar yoksa Sinan Akçıl'ı takipten çıkmak bir nevi önlem miydi bilemedik. Yakında çıkar kokusu... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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