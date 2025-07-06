Büyük Aşk 3 Gün Sürdü: Ece Erken, Yerlere Göklere Sığdıramadığı "Eniştesi" Sinan Akçıl'ı Tekte Sildi!
Birkaç gün önce Sinan Akçıl'la aşk yaşadığı ortaya çıkan ve 'Enişte' meselesi sebebiyle de tepki çeken Ece Erken, aşkı bizzat kendisi duyurmuş 'Bırakın mutlu olayım' demişti.
Ne olduysa oldu, Ece Erken'in Sinan Akçıl'ı takipten çıktığı fark edildi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
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Birkaç gün önce, çok değil, magazini sallayan bir aşk dedikodusu çıkmıştı. Üstelik altı da boş çıkmamıştı!
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İlk açıklama Sinan Akçıl'dan geldi. Belli belirsiz bir yorumda bulunan ve "Ben konuşulmayı severim" diyen Akçıl, aşkı doğrulamamıştı ama yalanlamamıştı da...
Bir anda ne oldu bilemiyoruz ama az önce Ece Erken'in sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik dikkat çekti!
Bu sırada konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmayan Ece Erken, yıllardır peşine bırakmayan takıntılı hayranından dert yandı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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