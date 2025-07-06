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"Biraz Saygı": Kaybettiği Halasına Mesajıyla Tepki Çeken Murda, Vefat Eden Kızını Hatırlatmak Zorunda Kaldı!

"Biraz Saygı": Kaybettiği Halasına Mesajıyla Tepki Çeken Murda, Vefat Eden Kızını Hatırlatmak Zorunda Kaldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.07.2025 - 20:01

Ünlü rapçi Murda, geçtiğimiz saatlerde halasını kaybetti. Halasına bir veda mesajı yazan ve veda mesajındaki 'Yukarıda Dua'ya seslen' cümlesiyle tepki çeken Murda, kendisini durduk yere eleştirenlere 13 günlükken vefat eden minik kızı Dua'yı hatırlatarak sert bir cevap vermek zorunda kaldı. 

'Biraz saygı göstermek çok zor değil' dedi... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son dönemlerin en popüler rapçileri arasında yer alan ve çıkardığı her şarkıyla listelerin başına oturmayı başaran Murda'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Son dönemlerin en popüler rapçileri arasında yer alan ve çıkardığı her şarkıyla listelerin başına oturmayı başaran Murda'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Bugüne dek Ezhel ve Hadise gibi isimlerle yaptığı düetler, imza attığı işlerle sık sık konuştuğumuz Murda, özel hayatını olabildiğince gözlerden uzak yaşasa da zaman zaman manşetlere oturan isimlerden. 

'AYA' şarkısıyla hayatımıza sağlam bir giriş yapan Hollanda doğumlu, Murda lakabıyla tanınsa da, gerçek ismiyle Önder Doğan, daha önce verdiği röportajlarda da altını çizdiği üzere evli değil fakat tam bir aile babası.

Belki bilen vardır, kendisinin Doğa isimli dünya tatlısı bir kızı var.

Belki bilen vardır, kendisinin Doğa isimli dünya tatlısı bir kızı var.

Şimdilerde 6 yaşında olan kızı Doğa'yı ara sıra babasıyla sahnede görüyoruz. Murda, kızına oldukça düşkün hatta seveninin gözünden kaçmamıştır, kızına adadığı koca bir albümü var kendisinin. ❤️

Fakat bu muhteşem aile hikayesinin bir de oldukça buruk tarafı var. Murda, 2021 yılında ikinci kez baba olma heyecanı yaşamış, ikinci kızına Dua Ayla ismini koymuştu. 

Minik Dua ne yazık ki henüz 13 günlükken hayatını kaybetti. Paylaştığı fotoğraf ve kızına yazdığı duygu yüklü son mesaj yürekleri dağlamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde halasını kaybeden Murda, halasıyla bir pozunu paylaştı ve bir veda mesajı yazdı.

Geçtiğimiz saatlerde halasını kaybeden Murda, halasıyla bir pozunu paylaştı ve bir veda mesajı yazdı.

Mesajında, 'Canım halacığım. Yukarıda Dua'ya seslen, o seni bulur. Nur içinde dinlen halam' yazıyordu. Yakın takipçileri 'Dua'ya seslen' vurgusunun ne demek olduğunu hemen anlarken, 'Yukarıda sadece Allah var ne Dua'sı' yazanlar ve Murda'yı yerden yere vuranlar da oldu. 

DM kutusuna dolan mesajları görünce dayanamayan Murda, vefat eden kızını hatırlatmak zorunda kaldı. 'Aranızda ne yazık ki geri zekalı çok. Son hikayeme salak salak cevap verenlere gelsin bu o zaman. Benim cennette bir kızım var ve onun adı Dua. Kızımın adı Dua. Biraz saygı göstermek çok zor değil. Blok yemek kadar kolay. Allaha emanet olun benden uzak' açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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