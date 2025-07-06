"Biraz Saygı": Kaybettiği Halasına Mesajıyla Tepki Çeken Murda, Vefat Eden Kızını Hatırlatmak Zorunda Kaldı!
Ünlü rapçi Murda, geçtiğimiz saatlerde halasını kaybetti. Halasına bir veda mesajı yazan ve veda mesajındaki 'Yukarıda Dua'ya seslen' cümlesiyle tepki çeken Murda, kendisini durduk yere eleştirenlere 13 günlükken vefat eden minik kızı Dua'yı hatırlatarak sert bir cevap vermek zorunda kaldı.
'Biraz saygı göstermek çok zor değil' dedi... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son dönemlerin en popüler rapçileri arasında yer alan ve çıkardığı her şarkıyla listelerin başına oturmayı başaran Murda'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Belki bilen vardır, kendisinin Doğa isimli dünya tatlısı bir kızı var.
Geçtiğimiz saatlerde halasını kaybeden Murda, halasıyla bir pozunu paylaştı ve bir veda mesajı yazdı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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