"Biraz Saygı": Kaybettiği Halasına Mesajıyla Tepki Çeken Murda, Vefat Eden Kızını Hatırlatmak Zorunda Kaldı!

Mesajında, 'Canım halacığım. Yukarıda Dua'ya seslen, o seni bulur. Nur içinde dinlen halam' yazıyordu. Yakın takipçileri 'Dua'ya seslen' vurgusunun ne demek olduğunu hemen anlarken, 'Yukarıda sadece Allah var ne Dua'sı' yazanlar ve Murda'yı yerden yere vuranlar da oldu.

DM kutusuna dolan mesajları görünce dayanamayan Murda, vefat eden kızını hatırlatmak zorunda kaldı. 'Aranızda ne yazık ki geri zekalı çok. Son hikayeme salak salak cevap verenlere gelsin bu o zaman. Benim cennette bir kızım var ve onun adı Dua. Kızımın adı Dua. Biraz saygı göstermek çok zor değil. Blok yemek kadar kolay. Allaha emanet olun benden uzak' açıklamasında bulundu.