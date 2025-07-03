Tarkan'ın Adı Bile Yok: Forbes, Türkiye'nin "Konser Zenginleri" Listesinin Zirvesinde Bakın Kim Var?

Forbes’un 2024 listesi yayınlandı ve sonuçlar, hem müzik dünyasını hem de hayranları şaşkına çevirdi. Zirvede artık bambaşka isimler var. Üstelik bu yılki sıralama, müzik endüstrisindeki dengelerin tamamen değişeceğinin sinyallerini veriyor.

Öyle bir konser zenginleri listesi düşünün ki listede Tarkan'ın adı bile yok, ayrıca yüzde 700'lere varan kazanç artışları mevcut! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!