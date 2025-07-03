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Tarkan'ın Adı Bile Yok: Forbes, Türkiye'nin "Konser Zenginleri" Listesinin Zirvesinde Bakın Kim Var?

Tarkan'ın Adı Bile Yok: Forbes, Türkiye'nin "Konser Zenginleri" Listesinin Zirvesinde Bakın Kim Var?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.07.2025 - 23:41

Forbes’un 2024 listesi yayınlandı ve sonuçlar, hem müzik dünyasını hem de hayranları şaşkına çevirdi. Zirvede artık bambaşka isimler var. Üstelik bu yılki sıralama, müzik endüstrisindeki dengelerin tamamen değişeceğinin sinyallerini veriyor.

Öyle bir konser zenginleri listesi düşünün ki listede Tarkan'ın adı bile yok, ayrıca yüzde 700'lere varan kazanç artışları mevcut! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Kaynak: https://www.forbes.com.tr/makale/kons...
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Forbes Türkiye, her yıl heyecanla beklenen “Konser Zenginleri” listesini açıkladı!

Forbes Türkiye, her yıl heyecanla beklenen “Konser Zenginleri” listesini açıkladı!

Sahne performanslarıyla milyonlar kazanan sanatçıları gözler önüne sererken, müzik dünyasındaki güç dengelerini de gözler önüne seren listede bu sene büyük oynamalar olduğu fark edildi.

Listeye geçmeden önce, müsaadenizle şöyle bir geçen seneye dönelim! Geçen yıl zirvede elbette ki hepimizin aklına gelen o isim vardı: Megastar Tarkan.

2023’te tam 36 konser veren Tarkan, sahnede sergilediği büyüleyici performansla 12 milyon Euro gelir elde etmiş ve Forbes’un listesinde açık ara birinci olmuştu. Bir yılda sahnede bu kadar kazanabilen başka kimse yoktu.

Geçtiğimiz seneye ait Forbes "Konser Zenginleri"nin tüm listesini sizler için şöyle bırakalım;

Forbes’un bu yılki listesi geçtiğimiz saatler açıklandı. Gözler de hemen zirveye çevrildi. Ama ne gören var ne duyan: Tarkan yoktu!

Forbes’un bu yılki listesi geçtiğimiz saatler açıklandı. Gözler de hemen zirveye çevrildi. Ama ne gören var ne duyan: Tarkan yoktu!

Geçen yılın tartışmasız lideri, bu yıl listeye hiç giremedi.

Tarkan bu yıl sahneden uzak durmayı tercih etti ya da daha az konser verdi. Ama sonuç net: tahttan indi.

Ve bu, sadece Tarkan’la sınırlı değildi. Liste, müzik dünyasına adeta “artık sahnede yeni kurallar var” mesajını verir gibiydi.

Büyük oynamalar, beklenmedik yükselişler ve göz yaşartan düşüşler ile dolu olan 2024 listesi, sektörün gidişatının ve dönemin beklentisinin radikal ve hızlı adımlarla değiştiğini resmen kanıtladı!

2024'te "konser zengini" olan ilk üç isim, sırasıyla; Cem Adrian, Hakan Altun ve Yalın oldu.

2024'te "konser zengini" olan ilk üç isim, sırasıyla; Cem Adrian, Hakan Altun ve Yalın oldu.

Geçtiğimiz yıl listede ikinci sırada yer alan ve 6 milyon Euro kazançla Tarkan'ı takip eden Cem Adrian, bu sene krallığını ilan etti. Senelerdir zirveye adım adım tırmanan Cem Adrian, toplam 188 konser vererek 8 milyon 127 bin Euro'yla birinci sıraya oturdu. 

Geçtiğimiz senenin listesinde ilk 10'da dahi yer almayan ve 2 milyon Euro'nun biraz üstü kazancıyla aşağıda kalan Hakan Altun, yüzde 251 artış gösterdi! Listede ikinci sıraya yerleşen Hakan Altun, bu sene 48 konser verdi ve yalnızca 48 konserle 7 milyon 477 bin Euro kazanç elde etti. 

Yine aynı şekilde geçen sene ilk 10'da bile göremediğimiz Yalın, bu sene 38 konser verdi. Geçtiğimiz seneye oranla kazancını yüzde 704'lük bir artışla yükselten Yalın, 2023'te 820 bin Euro'da sınırlı kalırken bu sene, 6 milyon 599 bin Euro kazandı.

Oldukça enteresan bir sene yaşandığı ortada, sahnenin yeni kralları da belli! Fakat elbette listede dikkat çeken pek çok başka isim var.

Oldukça enteresan bir sene yaşandığı ortada, sahnenin yeni kralları da belli! Fakat elbette listede dikkat çeken pek çok başka isim var.

Mesela sahnede enerjisiyle fırtınalar estiren, 2023’te listenin ilk 10'unda yer alan ve 4 milyon Euro kazanan Edis, bu yıl listeye hiç giremedi.

Bu yılın sürprizleri arasında Hande Yener, Nazan Öncel, Mor ve Ötesi, Dedublüman grubu ve Melek Mosso yer aldı. 

Hande Yener, 38 konserle gelirini %293 artırdı, 2.657.378 Euro kazandı.Nazan Öncel, yalnızca 24 konserle %497’lik artış yakaladı, 1.080.932 Euro kazandı. Dedublüman, alternatif sahneden ana akıma geçti, 2.070.061 Euro ile güçlü bir çıkış yaptı. Mor ve Ötesi, sadece 17 konserle %150 artış yaşadı, 3.311.834 Euro kazandı. Melek Mosso, 52 konser verdi, 3.117.742 Euro ile büyük bir sıçrama yaşadı.

Birçok güçlü diva ise yerini koruyamadı. Hadise, %54,5, Sertab Erener, %39,9, Gülşen: %65, Ajda Pekkan: %18,2, Sibel Can ise %39,8 bir düşüşle listede yer aldı. 

Bir zamanlar sahnenin kraliçesi olarak anılan bu isimler, bu yıl tahtlarını gençlere ya da turne temposunu yakalayanlara kaptırdı. Görünen o ki, sahne artık sadece ses değil, tempo da istiyor! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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