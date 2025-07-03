Tarkan'ın Adı Bile Yok: Forbes, Türkiye'nin "Konser Zenginleri" Listesinin Zirvesinde Bakın Kim Var?
Kaynak: https://www.forbes.com.tr/makale/kons...
Forbes’un 2024 listesi yayınlandı ve sonuçlar, hem müzik dünyasını hem de hayranları şaşkına çevirdi. Zirvede artık bambaşka isimler var. Üstelik bu yılki sıralama, müzik endüstrisindeki dengelerin tamamen değişeceğinin sinyallerini veriyor.
Öyle bir konser zenginleri listesi düşünün ki listede Tarkan'ın adı bile yok, ayrıca yüzde 700'lere varan kazanç artışları mevcut! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Forbes Türkiye, her yıl heyecanla beklenen “Konser Zenginleri” listesini açıkladı!
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Forbes’un bu yılki listesi geçtiğimiz saatler açıklandı. Gözler de hemen zirveye çevrildi. Ama ne gören var ne duyan: Tarkan yoktu!
2024'te "konser zengini" olan ilk üç isim, sırasıyla; Cem Adrian, Hakan Altun ve Yalın oldu.
Oldukça enteresan bir sene yaşandığı ortada, sahnenin yeni kralları da belli! Fakat elbette listede dikkat çeken pek çok başka isim var.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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