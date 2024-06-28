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Forbes'a Göre Türkiye'nin Konser Şampiyonu 12 Milyon Euro'luk Geliriyle Megastar Tarkan Oldu!

Forbes'a Göre Türkiye'nin Konser Şampiyonu 12 Milyon Euro'luk Geliriyle Megastar Tarkan Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 12:49

Türkiye’nin konser şampiyonlarını araştıran Forbes’a göre, Türkiye'nin konser şampiyonu Tarkan oldu!

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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Türkiye'nin konser şampiyonunu araştıran Forbes dergisi ilk on ismi açıkladı!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Türkiye'nin konser şampiyonunu araştıran Forbes dergisi ilk on ismi açıkladı!

Listenin başındaki isim ise 12 milyon euro'luk konser geliriyle Megastar Tarkan oldu! Özel günlerde vereceği konser ücretleriyle sık sık dudak uçuklatmayı başaran isim pek de şaşırtmadı!

Listenin başındaki isim ise 12 milyon euro'luk konser geliriyle Megastar Tarkan oldu! Özel günlerde vereceği konser ücretleriyle sık sık dudak uçuklatmayı başaran isim pek de şaşırtmadı!

Yılbaşında aldığı milyon tl'lik teklif için "güzel bir teklif geldi" diyen pop yıldızını ikinci sırada 6 milyon euro'luk geliriyle Cem Adrian takip ediyor.

Yılbaşında aldığı milyon tl'lik teklif için "güzel bir teklif geldi" diyen pop yıldızını ikinci sırada 6 milyon euro'luk geliriyle Cem Adrian takip ediyor.

Üçüncü isim ise son zamanlarda sahnede yaşadığı sorunlarla tepki çeken, ardından sevenlerine söz veren Serdar Ortaç oldu. Her şeye rağmen listenin ilk üçüne girmeyi başaran ismin konser geliri 5.4 milyon euro!

Üçüncü isim ise son zamanlarda sahnede yaşadığı sorunlarla tepki çeken, ardından sevenlerine söz veren Serdar Ortaç oldu. Her şeye rağmen listenin ilk üçüne girmeyi başaran ismin konser geliri 5.4 milyon euro!

En iyi gelire sahip ilk 10 sanatçıyı sizin için şöyle bırakalım 👇

En iyi gelire sahip ilk 10 sanatçıyı sizin için şöyle bırakalım 👇

1) Tarkan | 12 milyon euro

2) Cem Adrian | 6 milyon euro

3) Serdar Ortaç | 5.4 milyon euro

4) Edis | 5.2 milyon euro

5) Sıla | 4.5 milyon euro

6) Yıldız Tilbe | 4.3 milyon euro

7) Duman | 4 milyon euro

8) Gülşen | 3.6 milyon euro

9) Gökhan Türkmen | 3.4 milyon euro

10) Mahmut Orhan | 3.1 milyon euro

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