Forbes'a Göre Türkiye'nin Konser Şampiyonu 12 Milyon Euro'luk Geliriyle Megastar Tarkan Oldu!

1) Tarkan | 12 milyon euro

2) Cem Adrian | 6 milyon euro

3) Serdar Ortaç | 5.4 milyon euro

4) Edis | 5.2 milyon euro

5) Sıla | 4.5 milyon euro

6) Yıldız Tilbe | 4.3 milyon euro

7) Duman | 4 milyon euro

8) Gülşen | 3.6 milyon euro

9) Gökhan Türkmen | 3.4 milyon euro

10) Mahmut Orhan | 3.1 milyon euro