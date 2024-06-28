Tolga Sarıtaş'ın Zeynep Mayruk'a Attığı Aşk Dolu Bakışlar 'Bize de Nasip Olur mu?' Dedirten Cinsten!
Tolga Sarıtaş'ın Zeynep Mayruk'a Attığı Aşk Dolu Bakışlar 'Bize de Nasip Olur mu?' Dedirten Cinsten!
Geçtiğimiz gün dünyaevine giren Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş ikilisi düğünlerindeki romantik anlarla ve katılan ünlülerle çok konuşulmuştu. Düğün esnasında Akif Yaman'a konuşan Zeynep Mayruk'a aşk dolu bakışlar gönderen Tolga Sarıtaş yeniden gündem oldu!
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Yaklaşık beş senedir birlikte olan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk geçtiğimiz gün Çeşme'de gerçekleşen bir törenle bir ömür boyu mutluluğa evet demişti.
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Birçok ünlü ismin katıldığı gecede Tolga Sarıtaş'ın Zeynep Mayruk'un babasına "Zeynep başımın tacı" sözleri ayrı konuşulmuş, gecede duygusal anlar odak noktası olmuştu.
O anları şöyle bırakalım 👇
Akif Yaman'ın mikrofonuna konuşan çiçeği burnunda çiftin mutluluklarını kameralara yansıdı! Zeynep Mayruk'un "Çok mutluyum, hayatımın en güzel günü olacağına inanıyorum. Her şey çok güzel olacak bence. En sevdiklerimizle beraberiz. Beraber keyifli bir akşam geçirmeyi umuyoruz." sözleri sırasında Tolga Sarıtaş'ın aşk dolu bakışları olay oldu.
Mutluluğu yüzünden okunan yakışıklı oyuncunun Zeynep Mayruk'tan gözünü alamadığı anlar resmen düşman çatlattı!
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İşte o anlar 👇
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