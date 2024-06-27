Yabancı Damat Evleniyor! Uzun Süredir Aşk Yaşadığı Sevgilisiyle Görüntülenen Özgür Çevik Düğün Tarihi Verdi!
Yabancı Damat Evleniyor! Uzun Süredir Aşk Yaşadığı Sevgilisiyle Görüntülenen Özgür Çevik Düğün Tarihi Verdi!
Akif Yaman'a konuşan, Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden biri olan Yabancı Damat'ın yıldız ismi Özgür Çevik, Tolga Sarıtaş'ın düğününe katıdı. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle görüntülenen Çevik düğün tarihi verdi!
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Günümüzde bile popülerliğini korumaya devam eden, Türk televizyonlarının efsane dizilerinden biri olan Yabancı Damat, sevilen karakteri Niko'yu canlandıran Özgür Çevik'in yıldızını parlatmasında büyük rol oynamıştı.
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Usta oyuncuların yanında kendi becerilerini de göstermeyi başaran Özgür Çevik, Niko karakterine verdiği hayatla kalplerde taht kurduktan sonra yer aldığı yapımlarla gündeme gelmişti.
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un bu akşam gerçekleşecek düğünlerine katılan Özgür Çevik, mutlu günlerinde ikiliyi yalnız bırakmayan isimlerden biri oldu.
Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın kameralarına yakalanan oyuncu geceye dört senedir birlikte olduğu Hatice Hanım ile katıldı.
Yakında evleneceğini ve bu gecenin kendisine bir nevi prova olacağını söyleyen namı diğer 'yabancı damatımız' Eylül ayında dünyaevine gireceğini duyurdu!
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