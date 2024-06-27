Yabancı Damat Evleniyor! Uzun Süredir Aşk Yaşadığı Sevgilisiyle Görüntülenen Özgür Çevik Düğün Tarihi Verdi!

Akif Yaman'a konuşan, Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden biri olan Yabancı Damat'ın yıldız ismi Özgür Çevik, Tolga Sarıtaş'ın düğününe katıdı. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle görüntülenen Çevik düğün tarihi verdi!