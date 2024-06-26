Cardi B'nin Prenses Diana'ya Özenerek Yaptığı Kombin "Bu Ne Cüret?" Tepkilerini Beraberinde Getirdi!
Cardi B'nin Prenses Diana'ya Özenerek Yaptığı Kombin "Bu Ne Cüret?" Tepkilerini Beraberinde Getirdi!
Olaylı öze hayatıyla sık sık gündeme gelen Cardi B'nin Prenses Diana ile birebir aynı kombini yaptığı anlar görenlerin dikkatinden kaçmadı. Ünlü rapçi kıyafetinden saçına benzemeye çalıştığı prensesle ilgi odağı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konu Cardi B olunca ve farklılık denince akan sular duruyor bildiğiniz gibi. Girdiği her ortamda ilgi çeken ünlü rapçi iddialı kıyafetlerinden olaylı hayatıyla magazin manşetlerine yerleşmeyi başarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özel hayatındaki olaylar ve sosyal medyadaki tartışmalarıyla gündemden düşmeyen rapçi Cardi B yine kombiniyle gündeme damgasını vurdu!
Fakat bu sefer durum başka! Önce Prenses Diana'nın ikonik kısa saç kesimini birebir kopyalayan ünlü rapçi ardından boydan görünümüyle çok konuşuldu.
Prenses Diana'nın çok konuşulan kısa tayt ve sweatshirtten oluşan kombini çantasından, üstüne her şeyiyle kombinleyen isim görenleri şaşırttı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın