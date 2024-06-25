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Dünya Turnesinin Londra Konserinde Şarkı Söylerken Boğazına Böcek Kaçan Taylor Swift Mideleri Ağza Getirdi!

Dünya Turnesinin Londra Konserinde Şarkı Söylerken Boğazına Böcek Kaçan Taylor Swift Mideleri Ağza Getirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 18:52

Eras Tour isimli Dünya Turnesiyle sevenlerine kavuşan Taylor Swift'in konser sırasında başına akıl almaz bir olay geldi. Şarkı söylediği sırada boğazına böcek kaçan Swift o anlarla böyle başa çıktı!

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Günümüzün en sevilen şarkıcılarından biri olan Taylor Swift hem başarılı kariyeriyle hem de aldığı yoğun ilgiyle sık sık adından bahsettiriyor.

Günümüzün en sevilen şarkıcılarından biri olan Taylor Swift hem başarılı kariyeriyle hem de aldığı yoğun ilgiyle sık sık adından bahsettiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda konserindeki esrarengiz görüntülerle twitter gündemine oturan Swift'in sahnede şarkkı söylediği sırada arkada görülen figür olay olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda konserindeki esrarengiz görüntülerle twitter gündemine oturan Swift'in sahnede şarkkı söylediği sırada arkada görülen figür olay olmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Ardından konserinde sümüğünü eteğine silerken görüntülenen isim yine sosyal medyayı sallamış görenlerin midesini alt üst etmişti.

Ardından konserinde sümüğünü eteğine silerken görüntülenen isim yine sosyal medyayı sallamış görenlerin midesini alt üst etmişti.

Eliyle burnunu sildiği anlarla viral olan Swift'in bu sefer de boğazına böcek kaçtı! Londra konserinde şarkı söylerken kameralara yansıyan şarkıcı

Eliyle burnunu sildiği anlarla viral olan Swift'in bu sefer de boğazına böcek kaçtı! Londra konserinde şarkı söylerken kameralara yansıyan şarkıcı

'All Too Well' şarkısını seslendirirken zor anlar yaşayan ünlü isim, yanlışlıkla böcek yuttu... Öksürmeye başlayan şarkıcı hayranlarına "Az önce bir böcek yuttum, siz şarkı söylemeye devam edin" dedi.

'All Too Well' şarkısını seslendirirken zor anlar yaşayan ünlü isim, yanlışlıkla böcek yuttu... Öksürmeye başlayan şarkıcı hayranlarına "Az önce bir böcek yuttum, siz şarkı söylemeye devam edin" dedi.
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İşte o anlar👇

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