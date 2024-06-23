Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'in Danla Bilic ve Ala Tokel'le Futbol Maçına Gitmesi Ne Alaka Dedirtti
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'in Danla Bilic ve Ala Tokel'le Futbol Maçına Gitmesi Ne Alaka Dedirtti
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Sosyal medya denince akıllara gelen isimlerden biri olan Danla Bilic ve Ala Tokel arkadaşlığını çoğumuz yakından takip ediyoruz.
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Yaptıkları paylaşımlarla çok konuşulan ikilimiz hem ilişkileriyle hem de özel hayat açıklamalarıyla magazin gündemine sık sık geliyor.
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Türkiye Portekiz maçını izlemeye giden Danla Bilic ve Ala Tokel yaptıkları paylaşımlarla çok konuşulmuştu...
Aynı maçta Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven ile buluşan Bilic ve Tokel "ne alaka?" tepkilerine maruz kaldı.
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