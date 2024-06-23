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Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'in Danla Bilic ve Ala Tokel'le Futbol Maçına Gitmesi Ne Alaka Dedirtti

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'in Danla Bilic ve Ala Tokel'le Futbol Maçına Gitmesi Ne Alaka Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 15:41

Ala Tokel, Danla Bilic ve Gizem Güven üçlüsü Türkiye Portekiz maçını izlemeye gitti. Sosyal medyada birlikte paylaştıkları fotoğraflarla ilgi çeken üçlü 'ne alaka?' dedirtti.

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Sosyal medya denince akıllara gelen isimlerden biri olan Danla Bilic ve Ala Tokel arkadaşlığını çoğumuz yakından takip ediyoruz.

Sosyal medya denince akıllara gelen isimlerden biri olan Danla Bilic ve Ala Tokel arkadaşlığını çoğumuz yakından takip ediyoruz.

Yaptıkları paylaşımlarla çok konuşulan ikilimiz hem ilişkileriyle hem de özel hayat açıklamalarıyla magazin gündemine sık sık geliyor.

Yaptıkları paylaşımlarla çok konuşulan ikilimiz hem ilişkileriyle hem de özel hayat açıklamalarıyla magazin gündemine sık sık geliyor.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Türkiye Portekiz maçını izlemeye giden Danla Bilic ve Ala Tokel yaptıkları paylaşımlarla çok konuşulmuştu...

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Türkiye Portekiz maçını izlemeye giden Danla Bilic ve Ala Tokel yaptıkları paylaşımlarla çok konuşulmuştu...

Aynı maçta Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven ile buluşan Bilic ve Tokel "ne alaka?" tepkilerine maruz kaldı.

Aynı maçta Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven ile buluşan Bilic ve Tokel "ne alaka?" tepkilerine maruz kaldı.
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