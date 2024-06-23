Ünlü Komedyen Tolga Çevik'ten Günümüz Şöhretlerine Zehir Zemberek Sözler
Ünlü Komedyen Tolga Çevik'ten Günümüz Şöhretlerine Zehir Zemberek Sözler
Hürriyet'ten Hakan Gence'nin haberine göre, herkesin gönlünde taht kurmuş komedyen Tolga Çevik'in 'günümüz şöhretleri' hakkındaki sözleri dikkat çekti.
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Komedi dünyasının ve televizyonların sevilen isimlerinden biri olan Tolga Çevik hem filmleri hem şovlarıyla hepimizin hafızasında yer etmiş isimlerden biri.
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Özel hattını gözlerden uzak yaşayan yıllardır yayınlanan "Tolgshow" programıyla akıllara kazınan ünlü komedyen Tolga Çevik Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu.
Doğaçlama yetenekleriyle seyirciyi her defasında kırıp geçirmeyi başaran Çevik günümüz popülaritesi hakkında "artık günümüzde 7.5 saniyede popüler oluyorsun" dedi.
"Tiktok'ta bir yerlerini açıyorsun, akşama reklam alıyorsun. Şöhret başka bir şey. Sevilmek, tanınmış olmak için çok çaba sarf etmen lazım" diyen ünlü isim düşüncelerini böyle noktaladı.
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