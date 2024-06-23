Rakkas Yorumuyla Fena Eleştirilen Aleyna Tilki'den Cevap Geldi: "Evinizde Sessizce Dinleyip Ağlarsınız"
Rakkas Yorumuyla Fena Eleştirilen Aleyna Tilki'den Cevap Geldi: "Evinizde Sessizce Dinleyip Ağlarsınız"
Geçtiğimiz günlerde konser sezonunu açan Aleyna Tilki Sezen Aksu'nun popüler şarkısı Rakkas'ı seslendirmesinin ardından sahnesinden sesine birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Eleştirirlere aynı konserden başka bir video ile yanıt veren şarkıcı açtı ağzını yumdu gözünü.
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Son zamanlarda gündeme şarkılarının dışında sahneleriyle ve özensiz bulunan kıyafetleriyle gelen Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde fena topa tutulmuştu.
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Genç yaşında adım attığı müzik sektöründe şöhret basamaklarını hızlıca tırmanan Aleyna Tilki çıkarttığı şarkılarla her seneye damgasını vuran isimlerden biri olmayı başarıyor.
Genellikle kıyafetleriyle ve açıklamalarıyla gündemde kendine yer edinmeyi başaran isim son zamanlarda verdiği konserlerle hem dinleyicilerinden tepki alıyor hem de sosyal medyada yayınlanan görüntülerle olay oluyor...
Geçtiğimiz gün Sezen Aksu'nun Rakkas isimli popüler şarkısını seslendirdiği anlarla ve sahne kostümüyle tepki çeken şarkıcıdan yapılan eleştirilere cevap geldi.
Twitter hesabından aynı geceden başka bir videoyu paylaşan Aleyna Tilki "Aynı sahneden bu performansı da paylaşsanıza. Benden çocukluğumdan beri aklınız çıkıyor aklınızzz 😹" ifadelerini kullandı.
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"Ama asıl 9 gün sonra Açıkhava turnem başlıyor ozaman ben alıcam aklınızı :D Benimle uğraşmak yerine ya gelir dinlersiniz ya da evinizde sessizce oturup ağlarsınız :D " yazan Tilki resmen açtı ağzını yumdu gözünü!
Artık çocuk olmadığını söyleyen şarkıcı "Artık çocuk da değilim sesimi sustur bakalım susturabilirsen 😈 Allah ancak sabredenin yanındadır! Benden ekmek yiyipte bana itibar suikasti yapan kim varsa onlara da yüce adalet gereğini yapacaktır…" ifadeleriyle sözlerini bitirdi.
İşte aynı konserden paylaşılan o anlar 👇
Simge'den destek gecikmedi👇
Kimilerine bu cevap yetmedi👇
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