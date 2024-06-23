Rakkas Yorumuyla Fena Eleştirilen Aleyna Tilki'den Cevap Geldi: "Evinizde Sessizce Dinleyip Ağlarsınız"

Geçtiğimiz günlerde konser sezonunu açan Aleyna Tilki Sezen Aksu'nun popüler şarkısı Rakkas'ı seslendirmesinin ardından sahnesinden sesine birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Eleştirirlere aynı konserden başka bir video ile yanıt veren şarkıcı açtı ağzını yumdu gözünü.