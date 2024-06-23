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Rock Müziğin Yıldız İsimlerinden Teoman Vasiyetini Açıkladı

Rock Müziğin Yıldız İsimlerinden Teoman Vasiyetini Açıkladı

Teoman
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.06.2024 - 10:44

Türkiye’de rock müziğin en önemli isimlerinden biri olan Teoman, Sabah’a verdiği röportajda vasiyetini açıkladı. 57 yaşındaki şarkıcının vasiyetinde iki madde var. İşte detaylar…

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Türkiye’de rock müzik denince akla gelen ilk isimlerden biridir Teoman.

Türkiye’de rock müzik denince akla gelen ilk isimlerden biridir Teoman.

Teoman, 90’lı yıllardan bu yana devam eden kariyeri devam eden, şarkıları ile bizi eğlendirmeyi sürdüren ender isimlerdendir.

Teoman, 90’lı yıllardan bu yana devam eden kariyeri devam eden, şarkıları ile bizi eğlendirmeyi sürdüren ender isimlerdendir.

Özellikle son dönemlerde sık sık görmeye başladığımız Teoman, Sabah’a verdiği röportajda vasiyetini açıkladı.

Özellikle son dönemlerde sık sık görmeye başladığımız Teoman, Sabah’a verdiği röportajda vasiyetini açıkladı.

57 yaşındaki rock yıldızı, “vasiyetinizi hazırladınız mı?” Sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

57 yaşındaki rock yıldızı, “vasiyetinizi hazırladınız mı?” Sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

“Evet. Kanuni düzenlemeler nedeniyle istediğim gibi yazamadım ama. Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri çocuk esirgeme kurumuna gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak.”

“Evet. Kanuni düzenlemeler nedeniyle istediğim gibi yazamadım ama. Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri çocuk esirgeme kurumuna gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak.”
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