Rock Müziğin Yıldız İsimlerinden Teoman Vasiyetini Açıkladı
Rock Müziğin Yıldız İsimlerinden Teoman Vasiyetini Açıkladı
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Türkiye’de rock müziğin en önemli isimlerinden biri olan Teoman, Sabah’a verdiği röportajda vasiyetini açıkladı. 57 yaşındaki şarkıcının vasiyetinde iki madde var. İşte detaylar…
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Türkiye’de rock müzik denince akla gelen ilk isimlerden biridir Teoman.
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Teoman, 90’lı yıllardan bu yana devam eden kariyeri devam eden, şarkıları ile bizi eğlendirmeyi sürdüren ender isimlerdendir.
Özellikle son dönemlerde sık sık görmeye başladığımız Teoman, Sabah’a verdiği röportajda vasiyetini açıkladı.
57 yaşındaki rock yıldızı, “vasiyetinizi hazırladınız mı?” Sorusuna şu sözlerle cevap verdi:
“Evet. Kanuni düzenlemeler nedeniyle istediğim gibi yazamadım ama. Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri çocuk esirgeme kurumuna gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak.”
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