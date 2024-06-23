Derin Talu’ya Şiddet Uyguladığı İddia Edilen İş İnsanı Emircan Şahin’in 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Derin Talu’ya Şiddet Uyguladığı İddia Edilen İş İnsanı Emircan Şahin’in 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu’nun 4 aylık birliktelik yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Darp raporu alan Talu, sevgilisinden şikayetçi olmuştu. Genç kız, kollarından aldığı darbelerin fotoğraflarını çekerek mahkemeye sundu. 5 yıla kadar hapsi istenen Emircan Şahin ise 'Derin'den ayrılmaya karar verdiğimi söyledim. Öfkeye kapılıp beni ısırdı' diye ifade verdi.
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Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun birliktelik yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından darp edilmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
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Hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Şahin, Talu’ya ayrılmak istediğini söylediğini bunun üzerine Talu’nun öfkeye kapılıp sırtını ısırdığını ve kendisinin darp edildiğini iddia etti.
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Samyeli'nin kızı Derin Talu 4 aylık birliktelik yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından darp edilmişti. İddiaya göre geçtiğimiz yıl yaşanan olayda, Emircan Şahin'in evine giden Derin Talu'ya gelen bir mesaj üzerine çift arasında tartışma yaşanmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Emircan Şahin, Derin Talu'ya, "Beni aldatırsan seni öldürürüm. Yazık sana o..., kaşar, y... meraklısı" şeklinde hakaretlerde bulundu. Yine iddiaya göre ikameti terk etmek isteyen Derin Talu'ya müdahalede bulunan Emircan Şahin kız arkadaşını kollarından tutarak darp etmeye başladı.
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Derin Talu sabah erken saatlerde gittiği hastaneden darp raporu alarak şikayetçi olmuştu.
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Talu, kollarından aldığı darbelerin fotoğraflarını çekerek dava dosyasına delil olarak gösterdi. Fotoğraflarda Derin Talu'nun kollarında, bileklerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar meydana geldiği tespit edildi.
'Basit yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarını işlediği belirtilerek 5 yıla kadar hapsi istenen Emircan Şahin ise ifadesinin detaylarında olay günü ikametinde arkadaşının da bulunduğunu, telefonuna gelen bir mesajdan dolayı tartıştıklarını ve Derin'den ayrılmaya karar verdiğini söylemesi üzerine kız arkadaşının kendisine saldırdığını aktardı.
Derin Talu'nun öfkeye kapılıp, sırtını ısırdığını söyleyen iş insanı, arkadaşlarının sırtını gördüğünü, asıl kendisinin darp edilerek mağdur olduğunu ileri sürdü.
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