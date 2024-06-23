Derin Talu’ya Şiddet Uyguladığı İddia Edilen İş İnsanı Emircan Şahin’in 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu’nun 4 aylık birliktelik yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Darp raporu alan Talu, sevgilisinden şikayetçi olmuştu. Genç kız, kollarından aldığı darbelerin fotoğraflarını çekerek mahkemeye sundu. 5 yıla kadar hapsi istenen Emircan Şahin ise 'Derin'den ayrılmaya karar verdiğimi söyledim. Öfkeye kapılıp beni ısırdı' diye ifade verdi.